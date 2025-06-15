В Иране посольство России ограничило работу на фоне конфликта с Израилем
Консульский отдел посольства России в Тегеране приостановил работу, сообщило диппредставительство в телеграм-канале.
Консульский отдел посольства занимается обслуживанием граждан своей страны на территории государства пребывания, решением их проблем в рамках законодательства, оформлением документов и выдачей виз.
О возобновлении консульского приема российское посольство сообщит дополнительно. Гражданам России посоветовали обращаться в диппредставительство по телефону горячей линии или электронной почте.
В Иране по меньшей мере 128 человек погибли и около 900 человек получили ранения в результате израильских атак с начала военной операции 13 июня.
Страны продолжают обмениваться ударами. Начатую операцию Израиль связал с тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. Тегеран отрицает подобные обвинения, но в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории. За прошедшие сутки в Израиле погибли десять человек, 385 пострадали.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия
Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»
Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы
Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных
Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео
Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран
Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США
С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира
Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов