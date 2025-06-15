В Иране посольство России ограничило работу на фоне конфликта с Израилем

Фото: Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран

Консульский отдел посольства России в Тегеране приостановил работу, сообщило диппредставительство в телеграм-канале.

Консульский отдел посольства занимается обслуживанием граждан своей страны на территории государства пребывания, решением их проблем в рамках законодательства, оформлением документов и выдачей виз.

О возобновлении консульского приема российское посольство сообщит дополнительно. Гражданам России посоветовали обращаться в диппредставительство по телефону горячей линии или электронной почте.

В Иране по меньшей мере 128 человек погибли и около 900 человек получили ранения в результате израильских атак с начала военной операции 13 июня.

Страны продолжают обмениваться ударами. Начатую операцию Израиль связал с тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. Тегеран отрицает подобные обвинения, но в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории. За прошедшие сутки в Израиле погибли десять человек, 385 пострадали.