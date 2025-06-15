 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Противостояние Израиля и Ирана ,  
0 

Нетаньяху заявил об «экзистенциальной борьбе» Израиля с Ираном

Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу с врагом, который стремится к его уничтожению». Операция против Ирана продолжается с 13 июня. Израильские власти заявили, что хотят уничтожить ядерные объекты Ирана
Фото: Netaniahurus / Telegram
Фото: Netaniahurus / Telegram

Израильские военные ведут «войну ради спасения» и готовы нанести по Ирану «сокрушительный удар», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху посетил Бат-Ям, где ночью иранская баллистическая ракета попала в многоэтажный жилой дом. Он высказал соболезнования семьям погибших и заявил, что Иран заплатит за произошедшее «очень высокую цену».

«Мы ведем экзистенциальную борьбу с жестоким врагом, который стремится к нашему уничтожению. Наши бойцы и пилоты мужественно действуют в небе над Ираном. Мы нанесем им сокрушительный удар — и победим», — говорится в сообщении в русскоязычном телеграм-канале израильского премьера.

В результате удара Ирана по жилому дому погибли шесть человек, включая ребенка, около 200 человек были ранены, четверо числятся пропавшими без вести, сообщает The Times of Israel. Удар был нанесен во время второй волны иранских атак, всего за ночь их было три. Дом оказался под угрозой разрушения. Еще 40 человек пострадали в соседнем городе Реховот. Атаке подверглась и Хайфа, удар был впервые нанесен гиперзвуковой ракетой.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

В эту же ночь Израиль продолжил атаковать территорию Ирана и нанес удар по важным стратегическим объекта Ирана — НПЗ, нефтехранилищу, зданию Минобороны, центру ядерных разработок. Для ударов по инфраструктуре и объектам иранского ядерного проекта израильская армия задействовала 50 истребителей.

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Тогда Израиль объявил о начале против Ирана военной операции, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отрицает подобные обвинения, но в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.

По последним данным, в результате иранских ударов в Израиле погибли 13 человек и около 400 пострадали. Иран также сообщал о десятках жертв и сотнях пострадавших, включая высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции Ирана и ученых-ядерщиков.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия

Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»

Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы

Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных

Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео

Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран

Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США

С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира

Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева
Израиль Иран Биньямин Нетаньяху ракетный удар
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Материалы по теме
Израиль заявил о запуске иранских ракет по своей территории
Политика
Глава МИД Ирана назвал условие прекращения атак на Израиль
Политика
Число жертв удара Ирана по дому в Бат-Яме выросло до шести
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Президент Ирана обратился к руководству Ирака Политика, 17:56
Трамп заявил, что открыт посредничеству Путина в вопросе Ирана и Израиля Политика, 17:40
В Кишиневе православные активисты организовали акцию против марша ЛГБТ Общество, 17:32
Гаттузо стал новым главным тренером сборной Италии Спорт, 17:31
В Иране сообщили о 128 погибших мирных в результате израильских атак Политика, 17:22
Marca узнала о попытке «Барселоны» занять последнее место на клубном ЧМ Спорт, 17:15
Погиб вступивший в ВСУ украинский актер из «Возвращения Мухтара-9» Политика, 17:09
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Трамп призвал Израиль и Иран заключить соглашение для мира Политика, 16:59
Конфликт Израиля и Ирана. Главное Политика, 16:58
Нетаньяху заявил об «экзистенциальной борьбе» Израиля с Ираном Политика, 16:45
Часть игроков «Окленд Сити» не отпустили на клубный ЧМ с работы Спорт, 16:38
WSJ раскрыла, как «Моссад» подготовил атаку на Иран изнутри Политика, 16:33
Израиль заявил о запуске иранских ракет по своей территории Политика, 16:11
Шведский чемпион Олимпиады заявил, что у него нет ненависти к россиянам Спорт, 16:01