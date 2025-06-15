Нетаньяху заявил об «экзистенциальной борьбе» Израиля с Ираном

Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу с врагом, который стремится к его уничтожению». Операция против Ирана продолжается с 13 июня. Израильские власти заявили, что хотят уничтожить ядерные объекты Ирана

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Израильские военные ведут «войну ради спасения» и готовы нанести по Ирану «сокрушительный удар», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху посетил Бат-Ям, где ночью иранская баллистическая ракета попала в многоэтажный жилой дом. Он высказал соболезнования семьям погибших и заявил, что Иран заплатит за произошедшее «очень высокую цену».

«Мы ведем экзистенциальную борьбу с жестоким врагом, который стремится к нашему уничтожению. Наши бойцы и пилоты мужественно действуют в небе над Ираном. Мы нанесем им сокрушительный удар — и победим», — говорится в сообщении в русскоязычном телеграм-канале израильского премьера.

В результате удара Ирана по жилому дому погибли шесть человек, включая ребенка, около 200 человек были ранены, четверо числятся пропавшими без вести, сообщает The Times of Israel. Удар был нанесен во время второй волны иранских атак, всего за ночь их было три. Дом оказался под угрозой разрушения. Еще 40 человек пострадали в соседнем городе Реховот. Атаке подверглась и Хайфа, удар был впервые нанесен гиперзвуковой ракетой.

В эту же ночь Израиль продолжил атаковать территорию Ирана и нанес удар по важным стратегическим объекта Ирана — НПЗ, нефтехранилищу, зданию Минобороны, центру ядерных разработок. Для ударов по инфраструктуре и объектам иранского ядерного проекта израильская армия задействовала 50 истребителей.

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Тогда Израиль объявил о начале против Ирана военной операции, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отрицает подобные обвинения, но в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.

По последним данным, в результате иранских ударов в Израиле погибли 13 человек и около 400 пострадали. Иран также сообщал о десятках жертв и сотнях пострадавших, включая высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции Ирана и ученых-ядерщиков.