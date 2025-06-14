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Операция Израиля против Ирана ,  
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Два замначальника Генштаба Ирана погибли в результате ударов Израиля

Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Двое заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана погибли в результате ударов, который Израиль наносит с 13 июня. Иран в ответ атакует израильскую территорию
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В результате израильских ударов погибли двое высокопоставленных генералов иранской армии — Голам-Реза Мхараби и Мехди Раббани, сообщили в Центре связи и информации Генштаба Вооруженных сил Ирана, передает агентство Tasnim.

Голам-Реза Мхараби занимал должность заместителя начальника разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Ирана. Мехди Раббани был заместителем начальника оперштаба иранской армии.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана и атаковал иранские ядерные и военные объекты. В результате ударов погибли несколько руководителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранские физики-ядерщики. Среди них — командующий Корпусом Хосейн Салами, начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид. По последним данным иранского агентства Fars, жертвами ударов стали не менее 78 человек, еще 329 пострадали.

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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Вечером того же дня Иран объявил о начале ответной операции против Израиля — «Истинное обещание-3». Иранские военные атаковали израильскую территорию ракетами и беспилотниками. Попадания были зафиксированы в нескольких частях страны, включая центральные районы. Погибли четыре человека, около 70 пострадали.

Решение о начале операции израильские власти объяснили тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. Иран обвинения отрицает, но отказываться от обогащения урана (обычно используется для создания ядерного оружия) не намерен.

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