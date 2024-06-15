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Военная операция на Украине ,  
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Президент Колумбии передумал ехать на украинский саммит мира

Сюжет
Военная операция на Украине
Колумбийский лидер предложил свой план решения конфликта с созданием безъядерной зоны и абсолютным уважением к русским и украинцам в обеих странах. Он призвал Европу обсудить «прекращение войны», а не ее продление
Густаво Петро
Густаво Петро (Фото: Luisa Gonzalez / Reuters)

Колумбийский президент Густаво Петро отказался от участия в швейцарском саммите мира по урегулированию конфликта России и Украины, об этом он заявил в X.

«В честь [шведского премьера] Улофа Пальме, который в самый острый момент холодной войны знал, как поднять флаг мира во всем мире и социальной справедливости и который был убит на улицах Стокгольма, я приостанавливаю свою поездку на встречу в Швейцарии и прошу Европу обсудить способы сокращения войны, а не ее продления», — написал политик.

Петро объяснил, что конференция, организованная для обсуждения только предложенной Украиной инициативы, не позволяет организовать свободную дискуссию, а выводы заранее предопределены.

Пальме убили в феврале 1986 года. В него дважды выстрелили на центральной площади в Стокгольме. Он получил известность за резкую критику США после начала войны во Вьетнаме, а также СССР за ввод войск в Чехословакию для подавление «Пражской весны» и войну в Афганистане. Премьер выступал против распространения ядерного оружия, членства Норвегии и Дании в НАТО, испанского диктатор Франциско Франко, режима апартеида в ЮАР, и поддерживал коммунистическое правительство Кубы.

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В то же время, продолжил колумбийский лидер, необходим диалог между Россией и Украиной. Он предложил создать «зону безопасности без ядерного оружия, которая физически отделяет НАТО от России», обеспечить постоянную безопасность стран Восточной Европы и постсоветских государств, гарантировать «абсолютное уважение к русскому и украинскому народам внутри Украины и России», а Евросоюзу — проявлять осторожность при расширении, чтобы не спровоцировать войну.

«Необходимо восстановить и углубить именно международное право, а не создание блоков для ведения войны», — резюмировал Петро.

Еще недавно он планировал посетить саммит мира и встретиться там с украинским президентом Владимиром Зеленским, который отмечал важность его визита. «Я считаю, что присутствие на конференции — это позиция независимого лидера. Для нас очень важно, чтобы там был президент Колумбии, и, если у него будет возможность, было бы приятно встретиться с ним, чтобы поговорить о двусторонних отношениях», — сказал Зеленский.

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Петро ранее говорил о лицемерии в подходах некоторых стран войне Израиля с ХАМАС и конфликту России и Украины: «Обе страны совершают военную оккупацию. Но у мировых держав разное отношение к этому. Евросоюз вместе с НАТО заинтересован в том, чтобы оттеснить Россию. У них есть определенные экономические договоренности с Украиной. Украина похожа на Мексику по отношению к Соединенным Штатам».

Как он тогда пояснил, Колумбия поддерживает мирные конференции по Украине и войне на Ближнем Востоке ради выработки общей политики «против вторжений в любой части мира, проводимая любой страной».  

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В саммите мира в Швейцарии примет участие 91 государство, помимо Украины, а также восемь организаций. Они обсудят предложения Киева по урегулированию конфликта, на обсуждение вынесены наименее спорные темы в сфере ядерной и продовольственной безопасности.

Российская делегация не приглашена. Москва называет бессмысленным проведение саммита без ее участия, эту позицию поддержали Китай и Саудовская Аравия, также отказавшиеся от визита.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Колумбия Украина Швейцария
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

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