Глава офиса Зеленского заявил, что Киев не против переговоров с Москвой

России передадут наработки по итогам конференции в Швейцарии, там будет «четкая позиция», на втором этапе возможны переговоры, заявил Ермак. В Кремле ранее не увидели перспектив в этой конференции

Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Киев не против переговоров с Москвой на втором «мирном саммите», заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, в совместном коммюнике по итогам конференции в Швейцарии «есть четкая позиция», и документ распространен среди участников мероприятия. «Мы ожидаем, что большинство стран присоединится к нему. К нему смогут присоединиться даже те страны, которые не приехали на этот саммит, — приводит его слова «РБК-Украина». — Но в этих процессах до последней минуты идет согласование, глобальных разногласий нет, потому что у нас четкая позиция».

Украина намерена передать России наработки по итогам конференции в Швейцарии, после чего возможны переговоры во время второго «саммита мира». «Никакого компромисса с независимостью, компромисса с суверенитетом и территориальной целостностью. Мы ищем возможность представить этот план представителю России», — сказал Ермак.

Саммит проходит 15 и 16 июня в швейцарском Бюргенштоке, в нем принимают участие 92 государства (в том числе Украина) и восемь организаций. Участники мероприятия обсуждают три пункта из «формулы мира», представленной президентом Украины Владимиром Зеленским осенью 2022 года: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию. Москву не пригласили на конференцию, чтобы она ее не сорвала, объяснял Зеленский. Он также обещал привлечь через посредников Россию на следующем этапе. В Кремле сочли бесперспективной конференцию в Швейцарии без участия Москвы.

«Формула мира» Зеленского в том числе содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года. Москва исключает переговоры на ее основе и требует признать территорией России Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, которые вошли в ее состав по результатам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годы. Украина и западные страны считают произошедшее аннексией.

вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей;

нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины;

демилитаризация и денацификация Украины;

фиксация статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах;

отмена всех западных санкций против России.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая в МИДе, предложил Киеву свои условия прекращения огня:

По словам Путина, в случае согласия Украины «незамедлительно» последует приказ о прекращении огня, в случае отказа — будут другие реалии на земле и условия переговоров. Он также подчеркнул, что речь идет о завершении конфликта, а не его заморозке.

Зеленский назвал эти условия «ультиматумом, которому нельзя доверять». В Кремле в ответ указали на конструктивность и комплексность предложения президента. США и НАТО также отвергли мирную инициативу Путина, а страны G7 сочли ее несерьезной.