Reuters узнал об операции США для дискредитации вакцины от COVID из Китая

Кампания велась путем создания поддельных аккаунтов в соцсетях от имени филиппинцев, в которых осуждалось качество масок для лица, наборов для тестирования и первой вакцины

Военные США весной 2020 года запустили секретную операцию, направленную на дискредитацию китайской вакцины от коронавируса Sinovac и другой оказываемой Китаем помощи, главным образом, на Филиппинах, сообщил Reuters со ссылкой на бывших американских военных чиновников, знакомых с операцией. По данным агентства, целью была «расплата за попытки Пекина обвинить Вашингтон в пандемии».

Кампания велась путем создания поддельных аккаунтов в соцсетях от имени филиппинцев, в которых осуждалось качество масок для лица, наборов для тестирования и первой вакцины. Агентство обнаружило по меньшей мере 300 таких страниц в X (бывшая Twitter), которые соответствовали описаниям собеседников. Почти все они были созданы летом 2020 года и были посвящены слогану #Chinaangvirus («Китай — это вирус» с тагальского, официального языка Филиппин).

После того, как Reuters запросило X по поводу этих аккаунтов, компания удалила профили, решив, что они были частью скоординированной кампании ботов, основанной на моделях активности и внутренних данных.

Как выяснило агентство, операция распространилась за пределы Юго-Восточной Азии на Ближний Восток, прежде чем была прекращена в середине 2021 года. Так, по данным Reuters, Пентагон использовал поддельные аккаунты в соцсетях, чтобы «посеять страх» перед китайскими вакцинами среди мусульман. Основная часть стратегии заключалась в том, чтобы усилить спорное утверждение о том, что, поскольку вакцины иногда содержат свиной желатин, китайские прививки могут считаться запрещенными по законам ислама.

Кампания продолжилась после смены президента США (в январе 2021 года Джо Байден сменил на посту Дональда Трампа) и после того, как руководители соцсетей предупредили новую администрацию о том, что Пентагон распространял дезинформацию о коронавирусе. Белый дом весной 2021-го издал указ о запрете усилия по борьбе с вакциной, которые наносили ущерб и вакцинам других производителей, производимым другими конкурентами, а Пентагон инициировал внутреннюю проверку, сообщает Reuters.

Высокопоставленный чиновник Минобороны США признал, что американские военные занимались тайной пропагандой, направленной на то, чтобы принизить значение китайской вакцины в развивающихся странах, но отказался сообщить подробности. Представитель Пентагона заявила, что американские военные «используют различные платформы, включая социальные сети, для противодействия этим вредоносным атакам, направленным против США, союзников и партнеров». Она отметила, что Китай начал «кампанию дезинформации, чтобы ложно обвинить Соединенные Штаты в распространении COVID-19».

МИД Китая заявил, что давно утверждает, что США «манипулирует социальными сетями и распространяет дезинформацию» Посольство Манилы в Вашингтоне не ответило на запросы Reuters, в том числе о том, было ли оно осведомлено об операции Пентагона. Представитель Минздрава Филиппин, заявил, что «выводы Reuters заслуживают расследования и заслушивания соответствующими органами заинтересованных стран».

Представители Байдена и Трампа, а также Sinovac не ответили на запрос Reuters о комментариях.

Опрошенные агентством американские эксперты в области здравоохранения, узнав о результатах расследования Reuters, осудили эту кампанию. «Я не думаю, что это оправданно», — сказал специалист по инфекционным заболеваниям в медицинской школе Гейзела в Дартмуте Дэниел Люси. По его словам, попытки вызвать страх по поводу китайских прививок могли подорвать общее доверие общественности к правительственным инициативам в области здравоохранения, включая вакцины американского производства, которые стали доступны позже.

В 2021 году занимавший тогда пост президента Филиппин Родриго Дутерте был настолько встревожен отказами филиппинцев делать прививки, что пригрозил арестами, указывает Reuters. «Вы выбираете: вакцина, или я посажу вас в тюрьму», — предупреждал Дутерте в телеобращении в июне 2021 года. «В этой стране кризис… Меня просто раздражает то, что филиппинцы не прислушиваются к правительству», — говорил он.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинял Китай в распространении коронавируса. Он заявлял, что у него есть данные, которые позволяют говорить о появлении SARS-CoV-2 именно в китайской лаборатории.

Весной 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что лабораторное происхождение вируса было бы крайне маловероятным. Четыре разведслужбы США придерживаются версии, что SARS-CoV-2 имел естественное происхождение и передался от животных к людям. Однако ФБР не исключало, что вирус мог утечь из одной из китайских лабораторий. ЦРУ не приняло той или иной точки зрения.

В феврале 2023 года Минэнерго США, контролирующее работу американских биолабораторий, пришло к выводу, что причиной пандемии все-таки могла стать утечка из китайской лаборатории.

Китай отвергает версию о лабораторном происхождении коронавируса, считая ее политизированной.