Гладков: в результате обрушения подъезда в Шебекино погибла еще одна женщина

Число погибших в результате обрушения подъезда в Шебекино выросло до пяти

В больнице умерла женщина, пострадавшая при обрушении подъезда дома в Шебекино, сообщил Гладков. Ее прооперировали, однако ранения были слишком тяжелыми. Под завалами нашли тела четверых человек. Пострадали шесть мирных жителей

В больнице скончалась женщина, пострадавшая в результате обрушения подъезда пятиэтажки в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Под завалами нашли тела четырех погибших.

«Еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована. Несколько раз у нее останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия. Тяжесть ранений была не совместима с жизнью», — написал губернатор, выразив соболезнования близким погибших.

По его словам, пострадали шесть мирных жителей. МЧС сообщало о семи пострадавших.

Подъезд пятиэтажки в Шебекино обрушился днем 14 июня после обстрела. Шестерых жильцов спасатели сняли с крыши дома. Гладков говорил, что, по предварительным данным, были повреждены 20 квартир. На кадрах с места происшествия было видно, что в доме начался пожар.

В разборе завалов участвовали более 330 человек и 73 единицы техники. Работы завершили к 4:02 мск. По данным МЧС, вывезено около 300 куб. м строительного мусора.

В ночь на 14 июня на окраине Шебекино произошел взрыв. Гладков сообщал, что в результате него никто не пострадал, но были повреждены десять частных домов и автомобиль.

В середине мая подъезд одного из домов после обстрела обрушился в Белгороде. Рухнула часть десятиэтажки по ул. Щорса, 55а, куда попал фрагмент сбитой ракеты «Точка-У». Погибли 17 человек, пострадали 20, среди них были полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. Несколько спасателей получили травмы при повторном обрушении.