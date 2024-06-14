С пятого этажа обрушившегося дома в Шебекино эвакуировали шестерых человек

Спасатели спустили 6 человек с пятого этажа обрушившегося дома в Шебекино

Video

️Спасатели эвакуировали шесть человек с пятого этажа дома в Шебекино, один из подъездов которого обрушился после обстрела. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее ведомство сообщило, что с верхнего этажа удалось эвакуировать двоих.

«Спасатели при помощи автолестницы спасли еще четырех человек с пятого этажа», — уточнил РБК собеседник.

Подъезд пятиэтажки в Шебекино обрушился днем 14 июня после обстрела. О нем региональное управление МЧС предупредило около 15:30 мск. На кадрах с места событий видно, что в доме возник пожар.

МЧС сообщило о пяти пострадавших при обрушении. По информации SHOT, также погибли два человека. Канал утверждает, что в доме обрушилось 15 квартир.

В ночь на 14 июня на окраине Шебекино произошел взрыв. Гладков сообщил об отсутствии пострадавших, но уточнил, что повреждения получили десять частных домов и автомобиль.

В середине мая подъезд одного из домов после аналогичного удара обрушился в Белгороде. Рухнула часть десятиэтажки по ул. Щорса, 55а, куда попал фрагмент сбитой ракеты «Точка-У». Погибли 17 человек, пострадали 20, среди них были полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. Несколько спасателей получили травмы при повторном обрушении.