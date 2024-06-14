 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Спасатели спустили 6 человек с пятого этажа обрушившегося дома в Шебекино

С пятого этажа обрушившегося дома в Шебекино эвакуировали шестерых человек
Сюжет
Военная операция на Украине

Спасатели спустили 6 человек с пятого этажа обрушившегося дома в Шебекино
Video

️Спасатели эвакуировали шесть человек с пятого этажа дома в Шебекино, один из подъездов которого обрушился после обстрела. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее ведомство сообщило, что с верхнего этажа удалось эвакуировать двоих.

«Спасатели при помощи автолестницы спасли еще четырех человек с пятого этажа», — уточнил РБК собеседник.

В Шебекино обрушился подъезд дома после обстрела
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Подъезд пятиэтажки в Шебекино обрушился днем 14 июня после обстрела. О нем региональное управление МЧС предупредило около 15:30 мск. На кадрах с места событий видно, что в доме возник пожар.

МЧС сообщило о пяти пострадавших при обрушении. По информации SHOT, также погибли два человека. Канал утверждает, что в доме обрушилось 15 квартир.

В ночь на 14 июня на окраине Шебекино произошел взрыв. Гладков сообщил об отсутствии пострадавших, но уточнил, что повреждения получили десять частных домов и автомобиль.

В середине мая подъезд одного из домов после аналогичного удара обрушился в Белгороде. Рухнула часть десятиэтажки по ул. Щорса, 55а, куда попал фрагмент сбитой ракеты «Точка-У». Погибли 17 человек, пострадали 20, среди них были полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. Несколько спасателей получили травмы при повторном обрушении.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Белгородская область Шебекино обрушение спасательная операция эвакуация новости

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Кадры с места обрушения подъезда дома в Шебекино
Политика
В Шебекино обрушился подъезд дома после обстрела
Политика
В Шебекино произошел взрыв
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 17:22
В Германии изъяли рекордную для страны партию кокаина Общество, 17:54
Москалькова показала список из 430 готовых вернуться на Украину пленных Политика, 17:53
Белоусов проинспектировал командный пункт ВКС Политика, 17:49
MicroStrategy выпустила облигации на $700 млн для покупки биткоина Крипто, 17:46
США и НАТО отвергли план Путина по урегулированию на Украине Политика, 17:46
Фанатов задержали из-за Роналду. Что происходит на Евро-2024 Спорт, 17:38
Тарасова оценила решение ISU уменьшить количество прыжков у фигуристов Спорт, 17:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ЦБ установил курсы доллара и евро на 15–17 июня без биржевых торгов Инвестиции, 17:27
Захарова осудила отказ Киева от озвученных Путиным условий мира Политика, 17:25
Спасатели спустили 6 человек с пятого этажа обрушившегося дома в Шебекино Общество, 17:24
Умер экс-капитан хоккейной «Сибири» Евгений Тютиков Спорт, 17:19
Суд в Москве вынес приговор курьерам мошенников, укравших более ₽7 млн Общество, 17:19
Зеленский назвал ультиматумом мирную инициативу Путина Политика, 17:16
Как компании «подружиться» с кадрами РБК и Millennium, 17:15