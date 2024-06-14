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Военная операция на Украине ,  
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В Шебекино произошел взрыв

Сюжет
Военная операция на Украине
Пострадавших нет, повреждены частные дома и автомобиль, сообщил губернатор
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

На окраине Шебекино прогремел взрыв, территория оцеплена, причины произошедшего выясняются, сообщил в телеграм-канале белгородский губернатор Всячеслав Гладков.

По предварительным данным, никто не пострадал. Повреждены десять частных домов и один автомобиль.

Шебекино расположено близ границы с Харьковской областью Украины, по другую сторону находится Волчанск, около которого в последние недели идут бои.

Шебекино вместе с другими населенными пунктами Белгородской области регулярно с начала Россией военной операции подвергается обстрелам. К примеру, 12 июня город попал под обстрел РСЗО, один мирный житель погиб, еще трое получили ранения.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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