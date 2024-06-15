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Военная операция на Украине ,  
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В Шебекино завершили поисковые работы после обрушения подъезда

МЧС: в Шебекино завершили поисково-спасательные работы после обрушения подъезда
Сюжет
Военная операция на Украине

Поисково-спасательные работы в Шебекино завершили после обрушения подъезда в жилом доме, сообщило МЧС.

«Спасены шесть человек, пострадали семь человек. К сожалению, четыре человека погибли», — уточнили в ведомстве. Специалисты вывезли порядка 300 кубометров строительного мусора.

Подъезд обрушился в результате дневного обстрела со стороны Украины. Шестерых жильцов спасатели сняли с крыши пятиэтажки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что, по предварительным данным, были повреждены 20 квартир. В разборе завалов участвовали более 330 человек и 73 единицы техники.

Гладков сообщил о четырех погибших за день в Белгородской области
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В середине мая подъезд одного из домов после аналогичного удара обрушился в Белгороде. Рухнула часть десятиэтажки по ул. Щорса, 55а, куда попал фрагмент сбитой ракеты «Точка-У». Погибли 17 человек, пострадали 20, среди них были полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. Несколько спасателей получили травмы при повторном обрушении.

В ночь на 14 июня на окраине Шебекино произошел взрыв. Губернатор сообщил об отсутствии пострадавших, но добавил, что повреждения получили десять частных домов и автомобиль.

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Теги
Шебекино МЧС Белгородская область

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