Число погибших при обрушении части дома в Белгороде выросло до 17

Число погибших при обрушении части дома в Белгороде выросло

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда еще одного человека. Число жертв обрушения из-за попавшего фрагмента «Точки-У» выросло до 17

Фото: news.ru / Global Look Press

Число погибших при обрушении части жилого дома в Белгороде выросло до 17, сообщили в МЧС России.

Спасатели обнаружили под завалами тело еще одного погибшего, уточнили в министерстве, таким образом, количество жертв увеличилось до 17.

Днем во вторник сообщалось о 16 погибших — из-под завалов подъезда вытащили тело женщины.

В общей сложности пострадали 20 человек, среди них полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. По последним данным, в больницах находятся 15 пострадавших.

Список погибших будет опубликован после завершения спасательных работ, говорил губернатор Вячеслав Гладков.

Многоквартирный жилой дом на улице Щорса в крупнейшем районе Белгорода Харьковская гора повредили фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У», в здании обрушился подъезд с десятого по первый этаж, позднее, после начала разбора завалов, упала кровля, пострадали трое спасателей.

Обрушение затронуло десять этажей в подъезде дома, всего пострадали 40 квартир.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дом будет восстановлен.