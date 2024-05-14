Число погибших при обрушении части дома в Белгороде выросло
Число погибших при обрушении части жилого дома в Белгороде выросло до 17, сообщили в МЧС России.
Спасатели обнаружили под завалами тело еще одного погибшего, уточнили в министерстве, таким образом, количество жертв увеличилось до 17.
Днем во вторник сообщалось о 16 погибших — из-под завалов подъезда вытащили тело женщины.
В общей сложности пострадали 20 человек, среди них полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. По последним данным, в больницах находятся 15 пострадавших.
Список погибших будет опубликован после завершения спасательных работ, говорил губернатор Вячеслав Гладков.
Многоквартирный жилой дом на улице Щорса в крупнейшем районе Белгорода Харьковская гора повредили фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У», в здании обрушился подъезд с десятого по первый этаж, позднее, после начала разбора завалов, упала кровля, пострадали трое спасателей.
Обрушение затронуло десять этажей в подъезде дома, всего пострадали 40 квартир.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дом будет восстановлен.
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