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Военная операция на Украине ,  
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Число погибших при обрушении части дома в Белгороде выросло

Число погибших при обрушении части дома в Белгороде выросло до 17
Сюжет
Военная операция на Украине
Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда еще одного человека. Число жертв обрушения из-за попавшего фрагмента «Точки-У» выросло до 17
Фото: news.ru / Global Look Press
Фото: news.ru / Global Look Press

Число погибших при обрушении части жилого дома в Белгороде выросло до 17, сообщили в МЧС России.

Спасатели обнаружили под завалами тело еще одного погибшего, уточнили в министерстве, таким образом, количество жертв увеличилось до 17.

Днем во вторник сообщалось о 16 погибших — из-под завалов подъезда вытащили тело женщины.

Последствия ударов по Белгороду, 14 мая

В общей сложности пострадали 20 человек, среди них полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. По последним данным, в больницах находятся 15 пострадавших.

Список погибших будет опубликован после завершения спасательных работ, говорил губернатор Вячеслав Гладков.

Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Многоквартирный жилой дом на улице Щорса в крупнейшем районе Белгорода Харьковская гора повредили фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У», в здании обрушился подъезд с десятого по первый этаж, позднее, после начала разбора завалов, упала кровля, пострадали трое спасателей.

Обрушение затронуло десять этажей в подъезде дома, всего пострадали 40 квартир.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дом будет восстановлен.

Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram

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Белгород многоэтажка обрушение жертвы

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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Читать
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