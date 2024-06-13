Порошенко предупредил об энергетической катастрофе на Украине

Самых тяжелых последствий энергокатастрофы ближайшей зимой можно избежать, если действовать быстро — для этого можно даже подавать свет только четыре часа в сутки, предложил Порошенко

Петр Порошенко (Фото: Andreea Campeanu / Getty Images)

Зимой Украина может столкнуться с энергетической катастрофой, если не принять срочные меры, предупредил бывший президент Петр Порошенко, запись его выступления опубликовал телеканал «Прямой» на YouTube.

«Я все-таки остаются оптимистом, убежден, что наиболее тяжелых последствий этой катастрофы можно избежать», — добавил политик.

По его мнению, ограничение подачи тепла до четырех часов в сутки не навредит системам теплоснабжения и не станет поводом для массовой эмиграции украинцев. Главной и несомненной внутренней проблемой, продолжил экс-президент, является коррупция, из-за которой разворовываются средства, выделенные на энергетику, возведение фортификационных укреплений.

«Но это еще полбеды. Кроме того, что они крадут деньги, переводят их в крипту и прячут по карманам, они крадут время, а Украина платит за это украденное время чрезвычайно высокую цену», — рассказал Порошенко.

На Украине с конца мая введены графики почасового отключения электроэнергии для граждан и предприятий. В госучреждениях и учебных заведениях запрещено включать кондиционеры, исключение сделали для больниц и предприятий, где охлаждение воздуха — часть производственного процесса. Электроснабжение объектов критической инфраструктуры при этом не ограничивается. Веерные отключения продлятся еще два-три года, оценивают власти.

По подсчетам Financial Times, за два года полномасштабных боев Украина утратила свыше половины энергогенерирующих мощностей — уровень сократился с примерно 55 ГВт до менее 20 ГВт, прежде объем генерации был крупнейшим в Европе.

Прошлой зимой Украине удалось избежать массового блэкаута и веерных отключений. «Во-первых, нашу энергосистему не так просто «погасить». Во-вторых, у нас стало гораздо больше систем ПВО», — рассказывал источник «Экономической правды» в правительстве Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.