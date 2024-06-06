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В Кишиневе заявили о желании вступить в ЕС вместе с Приднестровьем

Вице-премьер Молдавии: мы хотим вступить в ЕС целиком всей страной
Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости
Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Власти Молдавии хотят, чтобы страна вступила в Европейский союз как единое государство, вместе с Приднестровьем. Об этом заявила вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова.

«В наши намерения входит интегрироваться как единое государство. Как единое целое. Мы хотим, чтобы вся Республика Молдова сразу присоединилась к европейскому государству», — заявила вице-премьер.

По ее словам, «приднестровский регион уже очень хорошо интегрирован в европейское экономическое пространство».

«Надеемся, что это преимущество, которое есть у приднестровского региона, станет преимуществом и при внедрении европейского законодательства, при подготовке к вступлению», — добавил Герасимова.

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Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

В 1990 году об отделении от Молдавии объявила Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), независимость которой никто не признал. Она расположена преимущественно на левом берегу Днестра и включает в себя также город Бендеры на правом берегу.

Согласно административно-территориальному делению Молдавии большая часть территории, контролируемой ПМР, входит в состав Республики Молдова как автономное территориальное образование. Другая часть входит в состав Молдавии как муниципий Бендеры.

Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление Молдавии в Евросоюз в марте 2022 года. Через несколько месяцев Кишинев получил статус кандидата в члены блока. В декабре Брюссель решил начать переговоры с Молдавией о вступлении в союз.

Санду заявила, что вступление страны в Евросоюз может произойти в два этапа: сначала присоединится правобережье Днестра, а затем — приднестровский регион. По словам Герасимовой, такой сценарий можно реализовать только по согласованию с ЕС. «В истории Европейского Союза уже есть случай интеграции государства с замороженным конфликтом на его территории — это случай Кипра», — отметила она.

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