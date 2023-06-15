WSJ узнал о плане закупки в Японии снарядов для поддержки Киева

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 91,07 (+0,68) Инвестиции, 14 июн, 16:45 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 84,32 (+0,68) Инвестиции, 14 июн, 16:45
Набиуллина и Орешкин поддержали идею новой приватизации в России Экономика, 12:37
Архангельская область и Мелитополь подписали соглашение о сотрудничестве Пресс-релиз, 12:35
Делимханов заявил о начале работы «Ахмата» в Белгородской области Политика, 12:30
Делегация МАГАТЭ начала отложенный на сутки визит на Запорожскую АЭС Политика, 12:30
МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову Политика, 12:28
WSJ узнал о плане закупки в Японии снарядов для поддержки Киева Политика, 12:27
Архангельская и Запорожская области заключили соглашение о сотрудничестве Пресс-релиз, 12:27
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В новом контракте Дзюбы нет пункта о репутационных потерях Спорт, 12:26
Захарова заявила, что Украина отвергает все возможности для переговоров Политика, 12:24
Какие действия помогут распознать недобросовестного продавца недвижимости Pro, 12:21
Роспотребнадзор назвал причину отравления 62 человек в Братске шаурмой Общество, 12:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:20
Аксаков назвал международные расчеты возможным «прорывом» для рынка ЦФА Крипто, 12:19
ЦБ выпустил в обращение золотой червонец Финансы, 12:11
Военная операция на Украине ,  
0 

WSJ узнал о плане закупки в Японии снарядов для поддержки Киева

WSJ: Япония обсудила поставки снарядов в США для поддержки наступления Украины
Япония ранее помогала Киеву нелетальным вооружением, но опосредованно может помочь и летальным. Снаряды и взрывчатка не попадут на Украину напрямую — ими США заменят собственные боеприпасы, которые передает ВСУ
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Япония рассматривает возможность передачи США собственных артиллерийских снарядов, это может быть сделано для поддержания боевой готовности Пентагона, который поставляет боеприпасы из своих запасов на Украину, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Передачу, если она будет одобрена, осуществят в рамках договора 2016 года об обмене вооружениями. Однако объем поставок и сроки остаются неизвестными.

Интерес США вызывает и японский тротил. Источники Reuters в начале июня отмечали, что Вашингтон нашел способ закупать у Токио тротил для производства на американских заводах артиллерийских снарядов.

Япония после поражения во Второй мировой войне отказалась от применения военной силы для разрешения международных споров. Правительство также исключило передачу летального вооружения за границу и ограничил экспорт оружия.

Несмотря на то, что артиллерийские снаряды не будут отправлены Украине напрямую, решение будет чувствительным для японской политики, так как многие избиратели обеспокоены риском вовлечения зарубежные конфликты, отмечает WSJ. Несмотря на это, консервативная часть японских политиков призывает к прямым поставкам вооружений Украине по примеру США и стран Европы.

Правящая коалиция в начале года начала обсуждать ослабление ограничений на экспорт вооружений.

Япония присоединилась к международным санкциям против России и поставляет Украине нелетальное вооружение — беспилотники, костюмы для химической защиты, грузовики, комплекты армейских рационов, а также предложила принять на лечение украинских солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в мае с японским премьером Фумио Кисидой. На совместной пресс-конференции Зеленского спросили, поддерживает ли он идею изменения Японией правил экспорта оружия. «Я хотел бы, чтобы все государства, которые способны оказать нам помощь, сделали это, но я понимаю, что есть определенные законодательные или конституционные сложности», — ответил украинский лидер.

Читайте на РБК Pro
Точно в цель: как привлекать и удерживать самых перспективных клиентов
Препараты от ожирения могут стать блокбастерами. Какие биотехи их готовят
Релокация бизнеса: какие проблемы она сулит и как с ними справляться
Одышка: топ-5 упражнений для дыхания

Российская сторона критикует поставки вооружений на Украину и видит в этом признак прямой вовлеченности Запада в конфликт. Западные страны подчеркивали, что не намерены вступать с Россией в конфликт.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Япония США Украина снаряды наступление контрнаступление
Материалы по теме
FT узнала о возражениях Франции против открытия офиса НАТО в Японии
Политика
МИД вызвал посла Японии и заявил ему об «опасном тупике» из-за Украины
Политика
Reuters узнал о планах США наладить поставки тротила из Японии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter