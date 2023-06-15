WSJ узнал о плане закупки в Японии снарядов для поддержки Киева

Япония ранее помогала Киеву нелетальным вооружением, но опосредованно может помочь и летальным. Снаряды и взрывчатка не попадут на Украину напрямую — ими США заменят собственные боеприпасы, которые передает ВСУ

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Япония рассматривает возможность передачи США собственных артиллерийских снарядов, это может быть сделано для поддержания боевой готовности Пентагона, который поставляет боеприпасы из своих запасов на Украину, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Передачу, если она будет одобрена, осуществят в рамках договора 2016 года об обмене вооружениями. Однако объем поставок и сроки остаются неизвестными.

Интерес США вызывает и японский тротил. Источники Reuters в начале июня отмечали, что Вашингтон нашел способ закупать у Токио тротил для производства на американских заводах артиллерийских снарядов.

Япония после поражения во Второй мировой войне отказалась от применения военной силы для разрешения международных споров. Правительство также исключило передачу летального вооружения за границу и ограничил экспорт оружия. Несмотря на то, что артиллерийские снаряды не будут отправлены Украине напрямую, решение будет чувствительным для японской политики, так как многие избиратели обеспокоены риском вовлечения зарубежные конфликты, отмечает WSJ. Несмотря на это, консервативная часть японских политиков призывает к прямым поставкам вооружений Украине по примеру США и стран Европы. Правящая коалиция в начале года начала обсуждать ослабление ограничений на экспорт вооружений.

Япония присоединилась к международным санкциям против России и поставляет Украине нелетальное вооружение — беспилотники, костюмы для химической защиты, грузовики, комплекты армейских рационов, а также предложила принять на лечение украинских солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в мае с японским премьером Фумио Кисидой. На совместной пресс-конференции Зеленского спросили, поддерживает ли он идею изменения Японией правил экспорта оружия. «Я хотел бы, чтобы все государства, которые способны оказать нам помощь, сделали это, но я понимаю, что есть определенные законодательные или конституционные сложности», — ответил украинский лидер.

Российская сторона критикует поставки вооружений на Украину и видит в этом признак прямой вовлеченности Запада в конфликт. Западные страны подчеркивали, что не намерены вступать с Россией в конфликт.