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Власти Косова запретили въезд автомобилям с сербскими номерами

Власти Косова запретили въезд на территорию края автомобилям с сербскими номерами
На севере Косова, где преимущественно проживают Сербы, с конца апреля продолжаются протесты. Приштина в рамках усиления безопасности запретила проезд на территорию края автомобилям с сербскими номерами, а также провоз товаров
Фото: Djordje Savic / EPA / ТАСС
Фото: Djordje Savic / EPA / ТАСС

Власти частично признанного Косова ввели запрет на въезд на территорию края автомобилям с сербскими номерными знаками. Об этом заявил пресс-секретарь правительства непризнанной республики Перпарим Криезиу.

«Ведомства приняли решение усилить уровень пограничного контроля из соображений безопасности. В качестве экстренного шага было принято решение о запрете въезда транспортных средств с сербскими номерными знаками в Косово, пока продолжается анализ ситуации со стороны силовиков», — сказал он.

Помимо этого, Приштина временно запретила въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич назвал решение властей Косово «рубиконом», после прохождения которого вернуться к нормальным отношениям будет сложно. Целью такого решения, по словам президента, является желание «уморить голодом сербов в Косово». «Остаться без лекарств, еды, хлеба, молока и прочего, потому что большую часть выпечки они получают из Рашки (город и одноименный округ в Сербии. — РБК). Все это намерение навсегда изгнать людей с севера Косово», — заявил глава государства.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины привести к присяге новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.

После этого протестующие начали собираться у администраций и пытались блокировать их. В ситуацию вмешалась косовская полиция, начались столкновения, в отношении протестующих применяли в том числе слезоточивый газ. На фоне обострения обстановки в мае Вучич сообщил об отправке сербских войск к границе.

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Власти Косова запретили въезд автомобилям с сербскими номерами
Власти Косова запретили въезд автомобилям с сербскими номерами

В конфликт между сербами и полицией в Косово вмешалась специальная миссия под руководством НАТО (KFOR, Kosovo Force). Белград заявил, что KFOR не смог защитить вышедших проявить недовольство сербов, но в то же время обвинил во всем происходившем Приштину, которая, по его мнению, хочет столкнуть Сербию и НАТО.

В итоге KFOR встала на сторону Сербии. Командующий миссией Анджело Микеле Ристучча заявил, что косовский премьер Альбин Курти при назначении албанцев мэрами не посоветовался с международным сообществом.

Как отмечала Financial Times, Европейский союз настоял, чтобы Косово провело повторное голосование с участием сербов и проявило уважение к его результату. Вучич сказал, что решить конфликт невозможно без выполнения требования сербской общины, в том числе о выводе вооруженных албанских полицейских подразделений.

Косово объявило независимость от Сербии в 2008 году. 90% жителей из 1,8 млн — этнические албанцы, большинство из которых исповедуют ислам. В северных районах Косово живут преимущественно сербы, их около 50 тыс. человек, большинство — христиане.

Независимость Косово признали более 100 стран ООН, включая большинство стран Европейского союза и США. Россия, как и Сербия, независимость края не признает. Миссия KFOR действует в Косово с 1999 года, в ней около 3800 военных.

В ноябре прошлого года мэры всех упомянутых населенных пунктов, представляющие партию «Сербский список», ушли в отставку в знак протеста против решения центральных властей Косова о замене сербских автомобильных номеров на национальные. Долгие годы в регионе сербы ездили на автомобилях, получивших регистрацию в Сербии. 31 октября 2022 года правительство Курти выпустило директиву, согласно которой власти c апреля 2023 года смогут не только штрафовать, но и изымать автомобили с некосовскими номерными знаками.

Попытки провести в регионе новые выборы в итоге привели к протестам сербского населения. В итоге в конфликт вмешался ЕС, при посредничестве которого было подписано соглашение об урегулировании — была достигнута договоренность, что Сербия не будет выдавать номерные знаки с названиями косовских городов, а Косово прекратит перерегистрацию машин с сербскими номерами. В последствии Курти говорил, что это была временная мера, а протесты на севере края продолжились.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Косово Сербия протесты Александр Вучич автомобильные номера
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