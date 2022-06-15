Рябков заявил, что Россия поставит точку в спецоперации в нужном ей месте

По словам Рябкова, политические и дипломатические методы «нельзя отбрасывать», однако если украинские власти не готовы идти на переговоры, это «их выбор». Россия же «не может отступить», добавил дипломат

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Россия будет стоять на позициях, заявленных в начале спецоперации, и поставит в ней точку там, где ей будет нужно, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи, военные планировщики в Вашингтоне или в других столицах представляют себе эту ситуацию. Мы должны доказать силой воли, силой оружия, нашей готовностью стоять намертво, стоять полностью на тех позициях, которые были заявлены нашим руководством, и обеспечить их достижение», — сказал он.

Дипломат добавил, что политические и дипломатические методы тоже нужны и их «нельзя отбрасывать». Однако Россия определила свои цели «вполне четко», и если украинские власти не готовы к переговорам, а те, «кто стоит за ними», хотят «продолжать накачку [Украины] оружием», то это «их выбор», отметил он. Москва же «не может отступить» и поставленные цели «будут достигнуты», заявил Рябков.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее цели — добиться демилитаризации и «денацификации» соседнего государства, а также защитить жителей Донбасса от «геноцида», заявил президент Владимир Путин.

Чуть меньше чем через два месяца, 22 апреля, Минобороны России объявило о начале второй фазы операции. Среди ее задач ведомство назвало установление полного контроля над Донбассом и югом Украины.

Говоря о сроках проведения спецоперации, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что она замедляется «сознательно» — из-за объявления режимов тишины и открытия гумкоридоров, чтобы дать возможность эвакуироваться мирным жителям. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также отметил, что Россия «не гонится за сроками».

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Украина после начала спецоперации ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Москвой. По словам президента Владимира Зеленского, цель Киева — не только возврат утраченных после 24 февраля территорий, но и «полный суверенитет» над территорией страны.