«Газпром нефть» попросила доработать налогообложение сервисных соглашений

Как отметил в своем письме гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, доработка ССР позволит инвесторам из «дружественных» стран участвовать в нефтегазовых проектах в России без угрозы вторичных санкций

Фото: Замир Усманов / ТАСС

«Газпром нефть» предложила проработать налоговые параметры доходов по соглашениям о сервисных рисках (ССР), которые могут позволить инвесторам из «дружественных» стран участвовать в нефтегазовых проектах в России без угрозы вторичных санкций. Об сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение гендиректора нефтекомпании Александра Дюкова к вице-премьеру Александру Новаку.

Соглашения, принятые в рамках ФЗ 75 от 12 апреля этого года, позволяют без передачи долей и создания общего имущества привлекать китайских, индийских и арабских инвесторов для разработки нефтегазовых месторождений. Данные условия соглашений «особенно актуальны в условиях санкций», отмечается в письме Дюкова.

Согласно документу, в отличие от совместного предприятия ССР предполагают сохранение лицензии и контроля над активами за российским недропользователем. В случае отказа от сотрудничества финансирующей стороны из-за санкций или бесперспективности разработки российская сторона не будет обязана возвращать инвестиции. Благодаря этому угрозы вторичных санкций для зарубежных инвесторов отсутствуют, доли сторон в доходах и расходах открыты для гибкой настройки, а какие-либо сложности при процедуре входа и выхода из соглашений исключены, говорится в сообщении нефтекомпании.

При этом в письме Дюкова сказано, что к доходам по данным соглашениям не могут быть применены правила налогообложения деятельности простых товариществ из-за «рисковой природы», отсутствия общего имущества при осуществлении общих расходов и возможности распределения доходов между участниками в другом соотношении, нежели расходов. Таким образом, если до конца весенней сессии Госдумы предложенные «Газпром нефтью» изменения в Налоговый кодекс не будут одобрены правительством, ССР утратит инвестиционную привлекательность.

В Минфине на запрос «Коммерсанта» ответили, что рассматривают предложения о внесении изменений в налоговое законодательство.

«Газпром нефть», как и другие крупнейшие российские нефтяные компании, попали под санкции Евросоюза в середине марта. Сделки и транзакции с ними в юрисдикции ЕС запрещены в связи с тем, что эти структуры контролируются государством.

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В начале июня Брюссель ввел шестой пакет санкций против России, куда также вошло частичное эмбарго на поставки нефти. Под запрет попали поставки сырья по морю, а страны, зависимые от импорта российской нефти, продолжат получать ее по трубопроводу «Дружба». США ввели эмбарго на поставки нефти и газа из России 8 марта. На следующий день цены на бензин в стране преодолели исторический максимум и превысили отметку $4,17 за галлон. От российской нефти отказались также Великобритания и Канада.

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Глава МИД России Сергей Лавров называл западные санкции незаконными и исключал потери российского бюджета из-за ограничения поставок российской нефти. По его словам, нефтяные рынки не подчиняются политическим «приказам», и Москва имеет альтернативы европейскому рынку, куда наращивает поставки. По словам вице-премьера Александра Новака, в случае запрета мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель.