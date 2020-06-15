Посол США назвал приговор Уилану насмешкой над правосудием

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 70,4 (+1,78) Quote, 12:49
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 79,15 (+1,22) Quote, 12:49
Собянин счел оправданным риск после снятия некоторых ограничений в Москве Общество, 13:37 Кандидат в губернаторы Токио назвал главной задачей отмену Олимпиады Спорт, 13:35 Адвокат допустил обмен Уилана на Бута после вступления в силу приговора Политика, 13:32 В Кремле объяснили карантин для участников награждения в День России Политика, 13:28 Макрон не приедет на парад Победы в Москве Политика, 13:28 Андрей Шмаров станет главредом «Ведомостей» Общество, 13:26 Новый прыжок Трусовой и критика Федуна. Главные события недели Спорт, 13:24 В Кремле посоветовали смотреть парад Победы по телевизору Общество, 13:17 В Кремле с пониманием отнеслись к отмене парадов в регионах Общество, 13:15 Серебрянная пуля: как IT поможет компаниям справиться с кризисом РБК и Яндекс.Облако, 13:13 В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку Telegram Технологии и медиа, 13:12 Цифровизация сетей: главное в продуктовом ретейле Pro, 13:10 Посол США назвал приговор Уилану насмешкой над правосудием Политика, 13:00 Средство роскошного передвижения: что ждет рынок электромобилей в России Зеленая экономика, 13:00 
Политика ,  
0 

Посол США назвал приговор Уилану насмешкой над правосудием

Посол США в России Джон Салливан заявил, что его страна требует немедленного освобождения своего гражданина
Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Посол США в России Джон Салливан подверг критике приговор американцу Полу Уилану, признанному виновным в шпионаже и приговоренному 15 июня к 16 годам лишения свободы.

«Этот тайный судебный процесс, в ходе которого не было представлено никаких доказательств, является вопиющим нарушением прав человека и норм международного права», — заявил Салливан, слова которого приводятся в сообщении посольства США в сети Twitter.

Суд дал 16 лет американцу Полу Уилану по делу о шпионаже
Общество
Пол Уилан во время оглашения приговора в Мосгорсуде

Посол США заявил, что его страна требует немедленного освобождения своего гражданина, а вынесенный Мосгорсудом приговор назвал «насмешкой над правосудием».

В преддверии вынесения приговора Салливан прибыл в Мосгорсуд.

Видео: Пресс-служба Мосгорсуда
Видео: Пресс-служба Мосгорсуда

ФСБ задержала Уилана в Москве в декабре 2018 года, Guardian указывала, что это произошло через несколько недель после ареста в США россиянки Марии Бутиной по делу о заговоре против США и работе в качестве «агента Кремля».

78-летнего президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Общество
Валерий Митько


Официально фабула дела Уилана не раскрывалась, оно слушалось в закрытом режиме. Известно, что, по версии следствия и гособвинения, американец, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны, в частности получил от сотрудника российских спецслужб флеш-карту с информацией, составляющей гостайну. По данным «Коммерсанта», это был список личного состава одной из оперативных служб ФСБ.

Обвинение требовало приговорить Уилана в 18 годам лишения свободы, сам он своей вины не признал.

Автор: Евгений Калюков
Теги: посол США в России, шпионаж
Материалы по теме
Прокурор потребовал 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана
Общество
Защита Уилана попросила ФСБ прекратить дело за недостатком доказательств
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter