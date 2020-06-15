Посол США назвал приговор Уилану насмешкой над правосудием

Видео: Пресс-служба Мосгорсуда

ФСБ задержала Уилана в Москве в декабре 2018 года, Guardian указывала, что это произошло через несколько недель после ареста в США россиянки Марии Бутиной по делу о заговоре против США и работе в качестве «агента Кремля».

Официально фабула дела Уилана не раскрывалась, оно слушалось в закрытом режиме. Известно, что, по версии следствия и гособвинения, американец, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны, в частности получил от сотрудника российских спецслужб флеш-карту с информацией, составляющей гостайну. По данным «Коммерсанта», это был список личного состава одной из оперативных служб ФСБ.

Обвинение требовало приговорить Уилана в 18 годам лишения свободы, сам он своей вины не признал.