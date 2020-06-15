Посол США назвал приговор Уилану насмешкой над правосудием
Посол США в России Джон Салливан подверг критике приговор американцу Полу Уилану, признанному виновным в шпионаже и приговоренному 15 июня к 16 годам лишения свободы.
«Этот тайный судебный процесс, в ходе которого не было представлено никаких доказательств, является вопиющим нарушением прав человека и норм международного права», — заявил Салливан, слова которого приводятся в сообщении посольства США в сети Twitter.
Посол США заявил, что его страна требует немедленного освобождения своего гражданина, а вынесенный Мосгорсудом приговор назвал «насмешкой над правосудием».
В преддверии вынесения приговора Салливан прибыл в Мосгорсуд.