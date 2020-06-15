78-летнего президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президенту Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук Валерия Митько предъявлены обвинения в госизмене и шпионаже. Об этом говорится в сообщении правозащитного объединения «Команда 29»,

В Арктической академии наук РБК подтвердили эту информацию.

78-летний Валерий Митько — профессор, капитан 1 ранга в отставке. В сообщении «Команды 29» говорится, что он был задержан еще в феврале, однако суд избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

По данным правозащитников, обвинения в госизмене и шпионаже связаны с его визитами в Китай, где он по приглашению Даляньского университета читал лекции. Последний его визит в Китай состоялся в 2018 году. «Ему вменяется в вину, что, будучи в России одним из ведущих специалистов по гидроакустике, он якобы вывез в своем чемодане документ с характеристиками иностранных подводных лодок, среди которых была и российская модель. Валерий Митько свою вину категорически отрицает», — сообщили в «Команде 29».

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