На выборах президента в Словакии победил сторонник Фицо Новым президентом республики стал противник поставок оружия на Украину

Во втором туре президентских выборов в Словакии победил сторонник пророссийского курса Петер Пеллегрини с результатом 53,55% по итогам подсчета 99% голосов. Прозападный кандидат Иван Корчок набрал 46,44%

6 апреля в Словакии состоялся второй тур президентских выборов, в котором приняли участие прозападный экс-глава МИД Иван Корчок и спикер парламента Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия на Украину. Politico назвал президентскую гонку в республике «соревнованием между Россией и Западом».

По итогам подсчета 99% голосов, победу одержал Пеллегрини с 53,55% — сторонник правительства премьера Роберта Фицо, который получил славу пророссийского политика. Иван Корчок получил 46,44%.

Срок полномочий главы Словакии составляет пять лет. В соответствии с Конституцией страны одно и то же лицо может быть избрано на должность президента не более двух сроков подряд.

В первом туре, который прошел 23 марта, ни одному из кандидатов не удалось заполучить необходимое для победы абсолютное большинство. После подсчета 100% голосов Корчок занял первое место с 42,44%, Пеллегрини — второе с 37,07%. Третьим в гонке оказался бывший министр юстиции Штефан Харабин с 11,79%. Результат оказался неожиданным, поскольку соцопросы пророчили победу стороннику премьера Фицо. Согласно обнародованным 17 марта результатам опроса, проведенного компанией Ipsos, Пеллегрини опережал Корчока на 37,4% против 36,6%.

Эксперты назвали выборы в Словакии испытанием демократии. Президент в парламентской республике обладает ограниченными полномочиями, но традиционно играет роль буфера, который может сдерживать исполнительную власть.

Эту роль выполняла и нынешняя глава государства Зузана Чапутова, которая в том числе обращалась в суд с просьбой оценить конституционность продвигаемых кабинетом Фицо спорных реформ. Речь идет об изменениях в уголовном законодательстве, которые критики правительства связывают с намерением правящей партии устранить контроль за их деятельностью.

В рамках этой реформы 20 марта правительство Словакии упразднило специальную прокуратуру (ÚSP), которая боролась с коррупцией в верхах. Несколько лет назад это ведомство возглавило следствие в отношении Фицо и его ближайших соратников, находившихся тогда в оппозиции.

Левоцентристская партия Фицо «Направление — социальная демократия» (НСД) одержала победу на парламентских выборах в октябре 2023 года. Его приход к власти взволновал западные страны из-за репутации Фицо как «пророссийского популиста». После начала военной операции на Украине он выступил с критикой поддержки Киева и возложил вину за начало конфликта на Украину. В ноябре 2023 года Братислава прекратила оказывать ей военную помощь, но продолжила предоставлять гуманитарную.

С приходом Пеллегрини на пост главы государства, как ожидают эксперты, Словакия окончательно отойдет от проевропейского курса, поскольку противостоять политике Фицо уже будет некому.

Вступая в президентскую гонку, Корчок дал понять, что не хочет, чтобы Фицо и его сторонники занимали все руководящие должности в правительстве. Пеллегрини, в свою очередь, пытался изобразить Корчока подстрекателем войны из-за его позиции по конфликту на Украине, поскольку тот выступает за военную поддержку Киева. При этом оба кандидата исключили во время предвыборных дебатов отправку словацких войск на Украину.