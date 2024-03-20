Словакия упразднила спецпрокуратуру по борьбе с коррупцией в верхах

20 марта прекратила работу словацкая специальная прокуратура, занимавшаяся расследованием резонансных дел на высшем уровне. Почему Братислава пошла на это, несмотря на риск лишиться финансовой поддержки ЕС, — в материале РБК

Роберт Фицо (Фото: Nadja Wohlleben / Reuters)

Почему правительство закрыло спецпрокуратуру

20 марта правительство Словакии окончательно упразднило специальную прокуратуру (ÚSP); это сделано в рамках предложенных премьер-министром Робертом Фицо изменений в уголовном законодательстве страны. ÚSP занималась расследованием резонансных дел, в том числе коррупционных преступлений. Несколько лет назад это ведомство возглавило следствие в отношении Фицо и его ближайших соратников, находившихся в то время в оппозиции.

В октябре 2023 года победу на парламентских выборах в Словакии одержала левоцентристская партия «Направление — социальная демократия» (НСД). После этого ее лидер Робер Фицо возглавил правительство республики (он уже был премьером в 2006–2010 и 2012–2018 годах). Приход Фицо к власти в Словакии взволновал западные страны, поскольку он имеет репутацию «пророссийского популиста». После начала военной операции на Украине Фицо выступил с критикой западной поддержки Киева, возложив вину за начало конфликта на Украину. В ноябре 2023 года Братислава прекратила оказывать ей военную помощь, продолжая предоставлять гуманитарную.

Решение о реформе уголовного законодательства кабинет Фицо принял 6 декабря, а парламент одобрил 8 февраля. В этот же день во многих городах Словакии прошли антиправительственные митинги.

Члены правительства Фицо объяснили необходимость упразднения спецпрокуратуры тем, что ее сотрудники часто превышали свои полномочия — представители ÚSP будто бы ставили себя даже выше Генеральной прокуратуры республики. Кроме того, сторонники Фицо обвинили ведомство в предвзятости, утверждая, что оно не расследовало должным образом подозрения в коррупции в отношении Игоря Матовича, который был премьером в 2020–2021 годах. В рамках уголовной реформы депутаты правительственной коалиции настаивали также на снижении уголовной ответственности за экономические преступления и сокращении сроков давности по некоторым из них. Оппозиция попыталась оспорить эти положения в Конституционном суде. В итоге президент страны Зузана Чапутова обратилась в суд с просьбой оценить конституционность продвигаемых кабинетом реформ. Конституционный суд Словакии приостановил часть реформ, но планы по упразднению спецпрокуратуры остались в силе.

В Генпрокуратуре Словакии, в свою очередь, заявили, что продолжат обычную деятельность после упразднения ÚSP. Генеральный прокурор Марош Жилинка добавил, что по делам, которые находятся на рассмотрении Специализированного уголовного суда, действующие прокуроры ÚSP продолжат работу. Уходящий в отставку специальный прокурор ÚSP Дэниел Липсич отметил, что его ведомство в последние годы занималось делами, которые касались самых высоких уровней судебной власти и бизнеса, что, по его словам, вероятно, и стало основной причиной упразднения прокуратуры.

Как может ответить Брюссель

Критики Фицо говорят о том, что этой реформой он наносит ущерб демократии, действуя по примеру венгерского премьера Виктора Орбана. Тревожно упразднение спецпрокуратуры восприняли и правозащитники. В докладе Европейского союза гражданских свобод (Liberties) говорится о том, что предложенные реформы в области уголовного права Словакии направлены на защиту политических и деловых союзников премьера, а ситуация с верховенством права в республике оставляет желать лучшего.

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Представители словацкого фонда «Стоп коррупция» отметили, что упразднение спецпрокуратуры негативно скажется на борьбе с коррупцией в особо крупных размерах и с преступной деятельностью, связанной с европейскими фондами.

Брюссель уже подал несколько предупредительных сигналов Братиславе. Европейская прокуратура (EPPO) заявила в декабре, что предлагаемые правительством изменения в уголовном законодательстве Словакии создают серьезный риск подрыва верховенства закона. В январе Европарламент принял резолюцию, в которой критически оценил планы правительства Фицо. В феврале о негативных последствиях реформы в уголовной плоскости Братиславу предупредила Еврокомиссия, пригрозив возможной заморозкой финансирования.

Президент Чапутова, чей мандат завершается 15 июня 2024 года (президентские выборы в республике пройдут 23 марта), допускает, что Брюссель отреагирует на реформы Фицо. В интервью британской Financial Times она заявила, что премьер-министр испытывает демократию на прочность, что грозит стране приостановкой выплат со стороны ЕС. «Как и в случае с любым другим государством ЕС, в случае серьезного нарушения принципа верховенства закона в Словакии должен быть поставлен вопрос о выполнении условий для получения финансирования со стороны Евросоюза», — отметила она.

Экс-премьер Словакии Эдуард Хегер предупреждает, что Братиславе грозит приостановка финансирования от ЕС в рамках программы по восстановлению после пандемии и штраф в размере €6,4 млрд.

Словакия в настоящий момент практически идет по стопам Польши, которая в 2021 году лишилась финансовой поддержки ЕС из-за судебной реформы прежнего консервативного правительства. Новый премьер Дональд Туск ведет ожесточенную борьбу с наследием предшественников, обещая вернуть Варшаву на европейский путь.

Однако источники Reuters в Брюсселе не считают вероятным сценарий, при котором Словакия в ближайшее время лишится средств ЕС. «Было бы преждевременно предпринимать какие-либо серьезные карательные шаги. В настоящее время мы не считаем Словакию серьезной проблемой во внешней политике, например, в том, что касается Украины», — заявил европейский дипломат агентству. Он считает, что необходимо выбрать осторожную «балансирующую» тактику, чтобы избежать прямого конфликта с Фицо, но в то же время справедливо оценить состояние демократии в Словакии.

Другой европейский источник Reuters допускает, что Еврокомиссия в ближайшее время начнет разбирательство в связи с упразднением ÚSP. По его словам, это может закончиться рассмотрением дела в Европейском суде и привести к штрафу. Однако этот процесс займет месяцы.

В любом случае Словакия в ближайшее время не намерена менять курс. Роберт Фицо, несмотря на обвинения в пророссийской позиции, продолжает делать заявления по Украине, которые не сочетаются с брюссельской позицией. А после президентских выборов, фаворитом которых, согласно последним опросам, является союзник Фицо Петер Пеллегрини, премьер получит еще большую свободу действий.