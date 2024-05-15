Глава Еврокомиссии назвала гнусным покушение на словацкого премьера Фицо
Покушение на словацкого премьера Роберта Фицо является гнусным поступком, который подрывает самую важную ценность Евросоюза — демократию. Такими словами откликнулась на покушение глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Я решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо», — написала она в соцсети Х (бывший Twitter).
«Таким актам насилия нет места в нашем обществе, они подрывают демократию, наше самое ценное общее благо», — отметила фон дер Ляйен.
Она добавила, что все ее мысли сейчас находятся с раненым премьером Фицо и его семьей.
Нападение на Роберта Фицо произошло днем 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства Словакии. Премьер-министр после заседания вышел к людям, чтобы пожать им руки, однако неизвестный выкрикнул: «Иди сюда, Робо!», после чего открыл стрельбу по политику. Всего было сделано около пяти выстрелов.
Издание Plus со ссылкой на источник пишет, что Фицо получил ранения в живот и руку. Собеседник издания отметил, что жизнь премьера вне опасности.
Стрелок был задержан.
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