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Политика ,  
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Генерал Лапин возглавил новый военный округ

Генерал-полковник Александр Лапин стал командующим Ленинградским военным округом
Лапин прежде командовал войсками в Сирии и на Украине. Его действия в зоне военной операции критиковал Кадыров. В последнее время Лапин был начальником Главного штаба Сухопутных войск
Александр Лапин
Александр Лапин (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ, созданный в этом году, следует из материалов к встрече Владимира Путина с военными, размещенных на сайте Кремля.

Лапин до этого был начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил. До конца октября 2022-го он командовал группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине. В апреле о его назначении писала «Фонтанка».

Еще одним появившимся с марта этого года военным округом (ВО), Московским, будет командовать генерал-полковник Сергей Кузовлев — ранее был главой Южного ВО. Врио командующего этого округа стал генерал-полковник Геннадий Анашкин (в прошлом командовал российскими миротворцами в Нагорном Карабахе).

Также на встрече присутствовали командующий Центральным ВО генерал-полковник Андрей Мордвичев, врио командующего Восточного ВО генерал-майор Александр Санчик, командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский (также командует группировкой «Днепр» в зоне операции на Украине).

Помимо командующих округами на встрече были новый министр обороны Андрей Белоусов, его предшественник, а теперь секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

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Политика
Александр Лапин

Ленинградский и Московский военные округа были преобразованы из Западного, в который они были объединены в 2010 году.

В Ленинградский ВО вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области и Северный флот.

В Московский ВО включили столицу и Подмосковье, Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую области.

Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017-м был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального ВО. С октября 2018-го по январь 2019-го командовал группировкой войск в Сирии.

Командующего войсками на Украине генерала Лапина не раз критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров — в частности, он обвинил его в кризисе на лиманском направлении в 2022 году. На фоне этого Лапин был снят в октябре того года с поста.

Имеет звание Героя России.

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7 октября 1952 года

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