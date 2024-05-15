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Новое правительство 2024 ,  
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Путин встретился с не вошедшими в новое правительство

Путин встретился с покинувшими кабмин Абрамченко, Шульгиновым и Матыциным
Сюжет
Новое правительство 2024
Путин сообщил членам предыдущего правительства о госнаградах и поблагодарил за работу, а также обсудил с ними варианты трудоустройства

Владимир Путин и&nbsp;Виктория&nbsp;Абрамченко
Владимир Путин и&nbsp;Николай&nbsp;Шульгинов
Владимир Путин и&nbsp;Олег&nbsp;Матыцин
Владимир Путин и&nbsp;Виктория&nbsp;Абрамченко
Владимир Путин и&nbsp;Николай&nbsp;Шульгинов
Владимир Путин и&nbsp;Олег&nbsp;Матыцин
Владимир Путин и Виктория Абрамченко
(Фото: kremlin.ru)
Владимир Путин и Николай Шульгинов
(Фото: kremlin.ru)
Владимир Путин и Олег Матыцин
(Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел встречи с покинувшими посты в правительстве бывшим вице-премьером Викторией Абрамченко, экс-главами Минэнерго Николаем Шульгиновым и Минспорта Олегом Матыциным. Трансляцию вела «Россия-24».

Глава государства поблагодарил их за работу и сообщил, что подписаны указы о награждении их госнаградами.

На встрече с Абрамченко президент предложил поговорить о ее будущей работе, отметив, что «есть варианты». Обращаясь с Шульгинову, Путин попросил помочь новому министру энергетики, экс-главе Кузбасса Сергею Цивилеву на первом этапе его работы.

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Матыцину Путин сказал, что у него есть идеи и предложение по поводу дальнейшей работы. Президент отметил, что в мире сейчас непростые времена, в том числе и для российского спорта. «Вам удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не «затухало», что называется, а, наоборот, развивалось, причем развивалось активно», — сказал глава государства. Экс-министр заявил, что «Россия есть и будет великой спортивной державой».

Путин подписал указы о назначении членов нового правительства 14 мая. Вице-премьером, курирующим Минсельхоз и Минприроды и реализацию нацпроекта «Экология», вместо Абрамченко стал экс-министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Министерство спорта возглавил экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Путин встретился с не вошедшими в новое правительство
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Владимир Путин Виктория Абрамченко Николай Шульгинов Олег Матыцин Минспорта Минэнерго
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Виктория Абрамченко фото

Виктория Абрамченко

Бывший вице-премьер
22 мая 1975 года

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