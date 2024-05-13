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Ипотека ,  
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Хуснуллин сообщил депутатам об альтернативе ипотеке

Хуснуллин: подготовлен проект, который может стать альтернативой ипотеке
Сюжет
Ипотека
Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин (Фото: duma.gov.ru)

Подготовлен законопроект о ссудо-сберегательных кассах, этот механизм может стать альтернативой ипотеке для развития жилищного строительства и повышения доступности жилья. Об этом сообщил Марат Хуснуллин на пленарном заседании в Госдуме, на котором депутаты утвердили его кандидатуру на должность вице-премьера.

«Я, коллеги, готов вместе с вами ко второму чтению доработать, найти приемлемый вариант», — сказал он (цитата по ТАСС).

Хуснуллин уточнил, что разными депутатами подготовлено два соответствующих законопроекта. Он добавил, что механизм «надо как можно быстрее запускать в жизнь».

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Фото:government.ru

В декабре 2023 года Хуснуллин рассказал, что правительство рассматривает альтернативные инструменты покупки жилья в ипотеку, среди них были рассрочка и лизинг. Тогда он упомянул, что в Башкирии применяется механизм ссудо-сберегательных касс, отметив, что, по мнению властей, необходимо использовать все инструменты и рассматривать разные варианты снижения затрат.

Механизм работы ссудо-сберегательной кассы заключается в том, что желающий купить жилье человек открывает специальный счет, куда вносит первоначальный взнос. Если собственных средств не хватает, то деньги вносятся регулярно, пока человек не накопит на взнос. Ссудо-сберегательная касса на внесенные средства начисляет проценты, и при накоплении нужной суммы проводится сделка по регистрации квартиры в собственность.

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Ипотека Марат Хуснуллин альтернатива
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