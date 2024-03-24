Развожаев заявил о прямых попаданиях по трем жилым домам в Севастополе

В трех домах Севастополя зафиксированы прямые попадания, в том числе в том, где погиб 65-летний мужчина, заявил Развожаев. В двух домах отключили газ, в зданиях выбиты окна, в одном из них нет части стены, добавил он

Михаила Развожаев (в центре) (Фото: razvozhaev / Telegram)

После массированной ракетной атаки в ночь на 24 марта зафиксированы прямые попадания по трем жилым домам в Севастополе, заявил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Это дома:

на улице Ялтинской, где погиб 65-летний мужчина, дом отключен от газоснабжения;

на улице Гранатной, осколок попал в квартиру, там выбиты окна, нет части стены, повреждена газовая труба, отключен от газа один стояк на пять квартир;

в районе Симферопольского шоссе, осколок также попал в квартиру, выбито окно.

«Расселение в пунктах временного размещения не потребовалось, восемь человек разместились у родственников», — написал Развожаев.

Он также призвал не публиковать фото или видео атаки. Ранее губернатор Севастополя заявил, что тех, кто делился снимками ил кадрами работы ПВО, «уже вычисляют органы», напомнив об уголовной ответственности.

«Не подходите к обломкам и частям сбитых ракет! Сразу звоните в 112. Сейчас мы делаем все, чтобы привести в порядок город. Все, что касается возмещения ущерба, — это второй этап», — добавил Развожаев.

В ночь на 24 марта Развожаев заявил о работе системы ПВО в Севастополе. По состоянию на 00:00 мск 24 марта, по словам губернатора, было сбито более десяти ракет. Он также объяснял дым в Севастопольской и Южной бухтах использованием табельных средств маскировки, на Крымском мосту перекрывали движение. Развожаев назвал эту ракетную атаку самой массированной за последнее время.

В результате попадания осколка ракеты в торец дома на улице Ялтинской погиб 65-летний мужчина, осколочные ранения получили как минимум пять человек, в том числе ребенок, сообщал он. Обломки снарядов повредили несколько домов, офисное здание, а также упали на проезжую часть и около улицы Индустриальной, что привело к возгоранию автомобиля и травы.

Кроме того, повреждена транспортная инфраструктура — у пяти катеров и машины социального такси выбиты стекла, повреждены три пассажирских автобуса, 13 школьных автобусов и один троллейбус, рассказал губернатор. Он добавил, что повреждения не повлияли на перевозки, поскольку у Севастополя есть резерв пассажирского транспорта.