Украинских бизнесменов обяжут раздавать повестки сотрудникам

Вступающий в силу закон о мобилизации на Украине включает в себя обязанность бизнеса вести воинский учет своих сотрудников, выдавать им повестки и обеспечивать явку на пункты сбора

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Владельцам бизнеса на Украине предстоит организовывать вручение повесток своим сотрудникам — такое обязательство вводится в новом законе о мобилизации, сообщило украинское издание «Судебно-юридическая газета».

В новелле, вступающей в силу 18 мая, закрепляется понятие «оповещения», согласно которому все предприятия и фирмы должны будут не только вести учет военнообязанных, но и оповещать их, то есть вручать повестки, а также обеспечивать их своевременное прибытие в территориальные центры комплектования «путем принятия соответствующих информационных и организационно-технических мероприятий с последующей компенсацией расходов».

Руководство организаций по прежнему должно ежегодно подавать в ТЦК списки сотрудников, подлежащих военному учету. При приеме на работу или увольнении военнообязанных сотрудников предприниматели также обязаны сообщать ТЦК об этом в течение недели.

В России вручение повесток призывникам производится под расписку работниками военных комиссариатов муниципальных образований (органов местного самоуправления поселений и органов местного самоуправления городских округов на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты муниципальных образований) или по месту работы (учебы) призывника руководителями, другими должностными лицами (работниками) организаций. Уведомление о направлении повестки размещается в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуг».

Нарушение требований влечет за собой штраф в размере до 59,5 тыс. гривен (около 140 тыс. руб.).

Всеобщая мобилизация и военное положение на Украине действуют с 24 февраля 2022 года, их регулярно продлевают. Новый закон о мобилизации был подписан президентом Владимиром Зеленским в апреле.

Закон о мобилизации предусматривает, что только 50% чиновников категорий «Б» и «В» (руководители государственных органов и их заместители, а также другие должности государственной службы) получат бронь, а не 100%, как было раньше. Полностью забронированными остаются чиновники категории «А» — высшее звено госслужащих. Кроме того, на учет теперь будут ставить и пенсионеров силовых структур.

В тем также отменяются категории ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Те, кто сейчас является «ограниченно годным», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию. Кроме того, возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, снижен с 27 до 25 лет. Вместе с тем теперь во время военного положения нельзя будет мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу.