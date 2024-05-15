 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Украинских бизнесменов обяжут раздавать повестки сотрудникам

Закон о мобилизации на Украине обязал бизнес доставлять повестки сотрудникам
Сюжет
Военная операция на Украине
Вступающий в силу закон о мобилизации на Украине включает в себя обязанность бизнеса вести воинский учет своих сотрудников, выдавать им повестки и обеспечивать явку на пункты сбора
Фото: Роман Пилипей / Getty Images
Фото: Роман Пилипей / Getty Images

Владельцам бизнеса на Украине предстоит организовывать вручение повесток своим сотрудникам — такое обязательство вводится в новом законе о мобилизации, сообщило украинское издание «Судебно-юридическая газета».

В новелле, вступающей в силу 18 мая, закрепляется понятие «оповещения», согласно которому все предприятия и фирмы должны будут не только вести учет военнообязанных, но и оповещать их, то есть вручать повестки, а также обеспечивать их своевременное прибытие в территориальные центры комплектования «путем принятия соответствующих информационных и организационно-технических мероприятий с последующей компенсацией расходов».

На Украине пообещали «конец спокойной жизни» из-за закона о мобилизации
Политика
Фото:Oleksandr Ratushniak / Reuters

Руководство организаций по прежнему должно ежегодно подавать в ТЦК списки сотрудников, подлежащих военному учету. При приеме на работу или увольнении военнообязанных сотрудников предприниматели также обязаны сообщать ТЦК об этом в течение недели.

В России вручение повесток призывникам производится под расписку работниками военных комиссариатов муниципальных образований (органов местного самоуправления поселений и органов местного самоуправления городских округов на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты муниципальных образований) или по месту работы (учебы) призывника руководителями, другими должностными лицами (работниками) организаций.

Уведомление о направлении повестки размещается в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуг».

Нарушение требований влечет за собой штраф в размере до 59,5 тыс. гривен (около 140 тыс. руб.).

Всеобщая мобилизация и военное положение на Украине действуют с 24 февраля 2022 года, их регулярно продлевают. Новый закон о мобилизации был подписан президентом Владимиром Зеленским в апреле.

Закон о мобилизации предусматривает, что только 50% чиновников категорий «Б» и «В» (руководители государственных органов и их заместители, а также другие должности государственной службы) получат бронь, а не 100%, как было раньше. Полностью забронированными остаются чиновники категории «А» — высшее звено госслужащих. Кроме того, на учет теперь будут ставить и пенсионеров силовых структур.

В тем также отменяются категории ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Те, кто сейчас является «ограниченно годным», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию. Кроме того, возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, снижен с 27 до 25 лет. Вместе с тем теперь во время военного положения нельзя будет мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу.

Украинских бизнесменов обяжут раздавать повестки сотрудникам
Украинских бизнесменов обяжут раздавать повестки сотрудникам

Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео

Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты

«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом

Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика

В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео

Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта

Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться

В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео

Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн

Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня

У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
Теги
Украина бизнесмены повестки мобилизация

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
На Украине мобилизовали одного из основных футболистов клуба Первой лиги
Спорт
Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию
Политика
Украинские военные оценили пользу от принудительно мобилизованных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 98,67 (-0,18) Инвестиции, 14 мая, 16:20 Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 91,36 (-0,27) Инвестиции, 14 мая, 16:20
ЦБ намерен ужесточить требования для компаний при выходе на IPO Финансы, 11:13
Набиуллина заявила о риске оттока инвестиций из-за изъятия акций Финансы, 11:10
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после атаки дрона Общество, 11:07
ЦБ обсудит возможность зачисления дивидендов по ИИС-3 на другие счета Инвестиции, 11:02
Альфа-Банк — о трендах на рынке труда и подготовке кадров РБК Events, 11:01
Что такое МФО на самом деле и почему нас не стоит бояться РБК Компании, 11:00
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS Политика, 10:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:55
Украинских бизнесменов обяжут раздавать повестки сотрудникам Политика, 10:54
Финский лесопромышленный концерн Metsä Group продал весь бизнес в России Бизнес, 10:47
Почему американцы работают больше европейцев — The Economist Pro, 10:45
Аналитики оценили снижение доступности жилья в городах России с 2020 года Недвижимость, 10:44
Следствие попросило арестовать врачей клиники Хайдарова в Москве Общество, 10:42
Курс биткоина закрепился на уровне $62 тыс. Крипто, 10:31