Над Татарстаном сбили украинский дрон
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Татарстаном, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, попытка совершить атаку с применением дрона была пресечена около 7:30 мск.
Ранее в Росавиации сообщили о временных ограничениях на прием и отправку самолетов в двух аэропортах Татарстана — Казани и Нижнекамска. В ведомстве подчеркнули, что это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В Верхнеуслонском районе Татарстана была успешно проведена «проверка боеготовности», сообщили РБК в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова. Там заявили, что все службы Татарстана находятся в повышенной готовности, а в случае возникновения угроз уже отработана схема действия для обеспечения безопасности людей.
Минобороны 17 апреля докладывало о сбитии украинского дрона над Татарстаном. В тот же день в Росавиации сообщили об ограничении работы аэропортов Казани и Нижнекамска.
Впервые об атаке беспилотников в Татарстане военное ведомство сообщило 2 апреля, когда дроны атаковали особую экономическую зону «Алабуга», они ударили по общежитию «Алабуга Политех». Тогда ранения получили 14 человек, включая двух подростков, все они студенты данного образовательного учреждения. Среди них — граждане России, Киргизии, Нигерии, Руанды, Конго, Кении, Зимбабве, Шри-Ланки, Южного Судана.
Помимо Елабуги атаке беспилотников в тот день подвергся и Нижнекамск. Мэр города Рамиль Муллин говорил тогда, что дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, но его обезвредили с помощью системы радиоэлектронной борьбы.
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