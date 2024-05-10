 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Bloomberg узнал о сделке с геополитическими последствиями в Арктике

Bloomberg: стратегический участок в Арктике выставили на продажу за €300 млн
Участок земли на арктическом архипелаге Шпицберген выставили на продажу за $323 млн. Изменение климата привело к таянию льда, что выгодно России, но сделка поможет покупателю создать «стратегический плацдарм», пишет Bloomberg
Фото: Jens Büttner / ZB / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / ZB / Global Look Press

Участок земли на архипелаге Шпицберген в Арктике выставили на продажу за €300 млн ($323 млн), сделка будет иметь геополитические последствия, пишет Bloomberg.

По данным агентства, такое решение было принято из-за изменения климата, в частности таяния льда в районе Шпицбергена, что является «благом для России, которая расширит судоходные маршруты и нарастит запасы энергии». «Это единственная возможность для покупателя получить землю в высокогорных районах Арктики и создать стратегический плацдарм», — приводит Bloomberg слова юриста, представляющего интересы продавцов, Петера Киллингстада. Он добавил, что это последний частный участок на архипелаге из нескольких островов — трех крупных, семи средних и ряде небольших.

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане восточнее Гренландии. Его площадь — 61 кв. км. Около 60% архипелага покрыто льдом. Его северная часть принадлежит Норвегии. Согласно особому статусу архипелага, значительную хозяйственную деятельность там осуществляет Россия. По состоянию на 2020 год численность населения составила почти 3 тыс. человек.

На архипелаге спрятаны Всемирное хранилище семян и Арктический мировой архив на случай глобальной катастрофы. Здесь также работает несколько научных полярных станций для ученых со всего мира.

Речь идет об участке земли площадью 6 тыс. га, расположенном почти в 65 км от норвежского города Лонгйир, пишет Bloomberg. По данным агентства, более 100 лет он принадлежал холдингу Aktieselskabet Kulspids. Компания была основана обеспеченными семьями из Осло, которые планировали добывать асбест в этом арктическом регионе. Имена нынешних акционеров холдинга не разглашаются, хотя все они — норвежцы, отметил Киллингстад. Представитель правительства Норвегии не ответил Bloomberg на запрос о комментарии.

«В последние несколько лет к Арктике проявлялся большой интерес, и это связано с изменением климата, потому что процесс открывает возможности, которых мы раньше не видели», — сказал юрист. Он добавил, что сделка является «довольно чувствительной из-за геополитических соображений», однако покупатели смогут воспользоваться землей, «как им заблагорассудится».

Как уточняет Bloomberg, на использование арктического участка земли есть одно серьезное ограничение — покупатели должны соблюдать условия Договора о Шпицбергене 1920 года. Документ признает суверенитет Норвегии над архипелагом и запрещает его использование в «целях, подобных войне». Договор подписали более 40 стран, в том числе Китай, Россия, Великобритания и США.

В США допустили превращение Арктики в новый центр конфликта с Россией
Политика
Фото:Оксана Сотник / ТАСС

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал обновление стратегии США по Арктике из-за глобального потепления и расширения НАТО. Он не привел подробностей планируемых изменений. Ранее в конгрессе США допускали, что Арктика может стать новым центром конфликта с Россией.

Президент России Владимир Путин называл освоение и обустройство Арктики приоритетом, поскольку регион имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Норвегия Россия Арктика Шпицберген изменение климата
Материалы по теме
Пентагон обновит стратегию по Арктике с учетом потепления
Политика
В Кремле не увидели новизны в данных об усилении военных США в Арктике
Политика
В НАТО увидели риски в Арктике из-за «растущих связей» России и Китая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Число жертв падения автобуса в Мойку выросло до семи Общество, 21:11
Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ Спорт, 21:05
Гладков рассказал о последствиях повторной атаки на Белгород Политика, 20:56
Кадыров встретил в Грозном главу Гвинеи-Бисау Политика, 20:47
Сборная Бразилии объявила состав на Кубок Америки по футболу Спорт, 20:40
Генассамблея призвала Совбез рассмотреть членство Палестины в ООН Политика, 20:31
Власти начали проверку владельца упавшего в Мойку автобуса Общество, 20:15
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Над Белгородской областью сбили 17 снарядов Vampire, пять авиабомб и дрон Политика, 20:12
Bloomberg узнал о сделке с геополитическими последствиями в Арктике Политика, 20:10
Сборные Германии и Швейцарии выиграли стартовые матчи на ЧМ по хоккею Спорт, 19:54
Байден поручил выделить Украине помощь на $400 млн Политика, 19:51
Хачанов победил сменившего гражданство россиянина на турнире в Риме Спорт, 19:47
Власти Израиля одобрили «ограниченное расширение» операции в Рафахе Политика, 19:44
Медведев предупредил Лондон об ответе, который полетит «не только в Киев» Политика, 19:37