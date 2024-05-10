Bloomberg узнал о сделке с геополитическими последствиями в Арктике

Участок земли на арктическом архипелаге Шпицберген выставили на продажу за $323 млн. Изменение климата привело к таянию льда, что выгодно России, но сделка поможет покупателю создать «стратегический плацдарм», пишет Bloomberg

Фото: Jens Büttner / ZB / Global Look Press

Участок земли на архипелаге Шпицберген в Арктике выставили на продажу за €300 млн ($323 млн), сделка будет иметь геополитические последствия, пишет Bloomberg.

По данным агентства, такое решение было принято из-за изменения климата, в частности таяния льда в районе Шпицбергена, что является «благом для России, которая расширит судоходные маршруты и нарастит запасы энергии». «Это единственная возможность для покупателя получить землю в высокогорных районах Арктики и создать стратегический плацдарм», — приводит Bloomberg слова юриста, представляющего интересы продавцов, Петера Киллингстада. Он добавил, что это последний частный участок на архипелаге из нескольких островов — трех крупных, семи средних и ряде небольших.

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане восточнее Гренландии. Его площадь — 61 кв. км. Около 60% архипелага покрыто льдом. Его северная часть принадлежит Норвегии. Согласно особому статусу архипелага, значительную хозяйственную деятельность там осуществляет Россия. По состоянию на 2020 год численность населения составила почти 3 тыс. человек. На архипелаге спрятаны Всемирное хранилище семян и Арктический мировой архив на случай глобальной катастрофы. Здесь также работает несколько научных полярных станций для ученых со всего мира.

Речь идет об участке земли площадью 6 тыс. га, расположенном почти в 65 км от норвежского города Лонгйир, пишет Bloomberg. По данным агентства, более 100 лет он принадлежал холдингу Aktieselskabet Kulspids. Компания была основана обеспеченными семьями из Осло, которые планировали добывать асбест в этом арктическом регионе. Имена нынешних акционеров холдинга не разглашаются, хотя все они — норвежцы, отметил Киллингстад. Представитель правительства Норвегии не ответил Bloomberg на запрос о комментарии.

«В последние несколько лет к Арктике проявлялся большой интерес, и это связано с изменением климата, потому что процесс открывает возможности, которых мы раньше не видели», — сказал юрист. Он добавил, что сделка является «довольно чувствительной из-за геополитических соображений», однако покупатели смогут воспользоваться землей, «как им заблагорассудится».

Как уточняет Bloomberg, на использование арктического участка земли есть одно серьезное ограничение — покупатели должны соблюдать условия Договора о Шпицбергене 1920 года. Документ признает суверенитет Норвегии над архипелагом и запрещает его использование в «целях, подобных войне». Договор подписали более 40 стран, в том числе Китай, Россия, Великобритания и США.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал обновление стратегии США по Арктике из-за глобального потепления и расширения НАТО. Он не привел подробностей планируемых изменений. Ранее в конгрессе США допускали, что Арктика может стать новым центром конфликта с Россией.

Президент России Владимир Путин называл освоение и обустройство Арктики приоритетом, поскольку регион имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики.