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Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

Минобороны: два Ту-160 ВКС выполнили полет над Северным Ледовитым океаном
Стратегические ракетоносцы Ту-160
Стратегические ракетоносцы Ту-160 (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что полет длился более 10 часов.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он также отметил, что российские летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

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Российские самолеты периодически совершают патрулирование над нейтральными водами.

17 октября два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем. Он длился приблизительно семь часов, их прикрывали истребители Су-35С. 10 августа Минобороны отчиталось о полете Ту-160 над Баренцевым морем и Северным Ледовитым океаном. Он длился восемь часов. Как и в октябре, у ракетоносцев было сопровождение в виде истребителей.

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В апреле 2023 года Ту-160 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, полет длился более 14 часов. Их сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31.

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Ту-160 стратегический бомбардировщик полет Минобороны
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