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Кремль назвал похожими на утку сообщения о предложении Пригожина Киеву

Песков: сообщения WP о предложении Пригожина украинской разведке похожи на газетную утку
Даже уважаемые издания в последнее время не брезгуют распространением ложных слухов, заявил Песков. Так он прокомментировал сообщения WP о якобы контактах Пригожина с Киевом. Сам бизнесмен эту информацию опровергал
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Пресс-служба компании «Конкорд» / ТАСС)

Сообщения, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин якобы предлагал передать Киеву данные о позициях российских войск, похожи на очередную газетную утку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее о том, что Пригожин предлагал передать Киеву данные о позициях российской армии в обмен на вывод военных украинских вооруженных сил из Артемовска (Бахмута), со ссылкой на слитые документы разведки США и источники сообщила The Washington Post (WP). Журналисты попросили Пескова прокомментировать эту информацию.

«Не могу, но похоже на очередные утки. К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим», — ответил представитель Кремля.

Как сообщил WP один из источников, неназванный украинский чиновник, Пригожин несколько раз делал предложения относительно Бахмута, но Киев отклонял их, поскольку считал ловушкой. В Киеве полагают, что Кремль в курсе контактов главы ЧВК с ГУР, и рассчитывали, что такая информация может быть использована, чтобы выставить Пригожина «украинским агентом», пишет издание со ссылкой на слитые документы разведки США.

Двумя днями ранее WP также во время интервью спрашивала у президента Украины Владимира Зеленского, правдива ли информация из утекших документов, что Пригожин встречался с начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым в Африке и последний ожидал, что из-за этих контактов основателя ЧВК объявят работающим на Украину. Президент на вопрос прямо не ответил.

Пригожин информацию о встрече с Будановым опроверг. По словам основателя ЧВК, в Африке он последний раз бывал за несколько месяцев до начала спецоперации и поэтому встречаться там «ни с кем просто физически не мог». «Это если по-серьезному. А если по факту сказать, конечно же, на меня будут пытаться налить г...на столько, сколько у них сил хватит. По принципу в бочке с медом капля г...на должна бочку испортить», — заявил он.

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Последние месяцы Пригожин неоднократно заявлял о нехватке боеприпасов у подразделений ЧВК «Вагнер», участвующих в боях в районе Артемовска. 5 мая он заявил, что отряды получали не более 30% от потребностей в снарядах, а теперь эта доля снизилась до 10% и они несут значительные потери. В связи с этим Пригожин объявил о решении вывести вагнеровцев из Артемовска и передать позиции Минобороны. В ночь на 7 мая он сообщил, что ЧВК пообещали дать все необходимые боеприпасы и вооружение, а за взаимодействие ЧВК с Минобороны будет отвечать замкомандующего объединенной группировкой войск на Украине Сергей Суровикин.

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Евгений Пригожин Кремль Дмитрий Песков ВСУ Артёмовск (Бахмут)
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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