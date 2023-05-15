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Выборы президента Турции ,  
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Девочкам — куклы, сторонникам — драки: яркие моменты выборов в Турции

Реджеп Эрдоган пока не смог получить победу в первом туре на выборах президента Турции

Девочкам — куклы, сторонникам — драки: яркие моменты выборов в Турции
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После подсчета 92% голосов на выборах президента Турции наметился второй тур — действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,76%. Его главный соперник — лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу получает 44,49%. Цифры подсчета могут изменить еще оставшиеся голоса, а также данные с заграничных участков голосования. Также остается под вопросом судьба 0,25% голосов, которые отдали за снявшегося с выборов кандидата Мухаррема Индже — их должны распределить между оставшимися кандидатами.

День голосования прошел в целом спокойно. Наиболее яркими стали отдельные драки между сторонниками Эрдогана и Кылычдароглу. Также во время голосования на избирательный участок приехал действующий президент Турции и начал дарить подарки детям: девочкам дарили куклы, мальчикам — машинки.

После оглашения результата подсчета 90% голосов и Эрдоган и Кылычдароглу призвали своих партийных сторонников оставаться около избирательных урн. «Попытки объявить результаты поспешно будут означать узурпацию национальной воли», — заявил действующий глава Турции.

Теги
Турция выборы президента Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу
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