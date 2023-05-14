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Кылычдароглу и Эрдоган призвали сторонников остаться у избирательных урн

Эрдоган и Кылычдароглу призвали сторонников не отходить от избирательных урн
Избирательные участки в Турции закрылись в 17:00, в настоящее время идет подсчет голосов. Два главных оппонента — Эрдоган и Кылычдароглу, — призвали своих сторонников не отходить от избирательных урн до объявления результатов
Фото: Umit Bektas / EPA / ТАСС
Фото: Umit Bektas / EPA / ТАСС

Действующий президент Турции и глава Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих однопартийцев не покидать избирательные участки до окончания голосования, передает Anadolu.

«Несмотря на то, что выборы прошли в такой позитивной и демократической атмосфере, а подсчет голосов все еще продолжается, попытки объявить результаты поспешно будут означать узурпацию национальной воли. <...> Я прошу всех своих друзей и коллег оставаться у урн для голосования, несмотря ни на что, до официального объявления результатов», — сказал Эрдоган.

С аналогичным призывом выступил и главный конкурент действующего президента, Кемаль Кылычдароглу. Он также потребовал от избиркома Турции вносить данные, поступающие из регионов.

Избирательные участки на выборах президента Турции закрылись в 17:00 (мск). В настоящее время, после подсчета 85% голосов, Эрдоган набирает 50,66%, а Кылычдароглу — 43,53%. Для победы в первом туре президентских выборов кандидат должен набрать свыше 50% голосов избирателей.

Официальные результаты выборов не будут обнародованы раньше 21:00, говорил глава верховного совета радио и телевидения Турции Эбубекир Шахин.

Эрдогану 69 лет, он занимает пост главы государства с 2014 года, до этого, с 2003 года, он был премьером. 21 апреля он официально вновь выдвинул свою кандидатуру в президенты Турции. Он возглавляет Партию справедливости и развития и баллотируется от правого «Республиканского альянса», в который также входят Партия националистического движения и две малые партии, не представленные в парламенте.

Кылычдароглу 74 года, он возглавляет Республиканскую народную партию (РНП; старейшая партия в стране и вторая по числу мандатов в парламенте после блока Эрдогана). На пост президента он был выдвинут Народным альянсом, состоящим из шести партий.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу выборы президента Турция избирательные участки
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