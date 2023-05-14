Эрдоган начал терять победу в первом туре после подсчета 92% голосов

Эрдоган набрал меньше необходимых для победы в первом туре 50% голосов

Действующий президент Турции набирает 49,76% после обработки большей части бюллетеней. Если никто из кандидатов не сможет получить более 50% голосов, то состоится второй тур президентских выборов

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,76% после обработки 92% бюллетеней на выборах президента страны. Его основной соперник, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу получает 44,49%, передает TRT Haber.

Как менялось положение Эрдогана и Кылычдароглу в ходе подсчета голосов После обработки 9% бюллетеней Эрдоган лидировал с 59,47%, а Кылычдароглу получал 34,79%.

бюллетеней Эрдоган лидировал с 59,47%, а Кылычдароглу получал 34,79%. После 15% — Эрдоган сохранял лидерство с 56,67%, у Кылыдароглу было 37,51%

— Эрдоган сохранял лидерство с 56,67%, у Кылыдароглу было 37,51% После 25% — у Эрдогана 54,27%, у Кылычдароглу 39,75%

— у Эрдогана 54,27%, у Кылычдароглу 39,75% После 32% — у Эрдогана 53,37%, у Кылычдароглу 40,68%.

— у Эрдогана 53,37%, у Кылычдароглу 40,68%. После 40% — у Эрдогана 52,7%, у Кылычдароглу 41,39%

— у Эрдогана 52,7%, у Кылычдароглу 41,39% После 50% — у Эрдогана 52,1%, у Кылычдароглу 41,9%.

— у Эрдогана 52,1%, у Кылычдароглу 41,9%. После 60% — у Эрдогана 51,7%, у Кылычдароглу 42,46%

— у Эрдогана 51,7%, у Кылычдароглу 42,46% После 70% — у Эрдогана 51,1%, у Кылычдароглу 42,96%

— у Эрдогана 51,1%, у Кылычдароглу 42,96% После 80% — у Эрдогана 50,66%, у Кылычдароглу 43,53%

— у Эрдогана 50,66%, у Кылычдароглу 43,53% После 91% — у Эрдогана 50,01%, у Кылычдароглу 44,21%

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14 мая в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. Голосование закончилось в 17:00 по местному времени (совпадает с мск), но Эрдоган и Кылычдароглу призвали сторонников не покидать избирательные участки, пока не будут объявлены официальные результаты.

Кроме Эрдогана и Кылычдароглу, в первом туре президентских выборов представлены еще два человека – кандидат от блока малых партий, бывший член Республиканской народной партии Мухаррем Индже и представитель от националистического альянса (ATA) Синан Оган. Первый после подсчета 92% голосов набирает 0,46%, второй – 5,3%.

В рамках парламентских выборов после подсчета 88,31% голосов коалиция «Народный альянс», в которую входит в том числе партия Эрдогана, набирает 50,32%, а коалиция, выдвинувшая в президенты Кылычдароглу – «Национальный альянс» – 34,65%. Результаты еще трех других политических альянсов составили менее 10%.

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