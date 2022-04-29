В ДНР сообщили о задержании сотрудника ОБСЕ по подозрению в шпионаже

По версии властей ДНР, гражданин Украины Вадим Голда по заданию иностранной разведки собирал данные о местах дислокации военнослужащих республики и важных промышленных объектах

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Сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики задержали гражданина Украины, сотрудника специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в шпионаже, сообщает штаб территориальной обороны республики.

«МГБ ДНР задержан сотрудник СММ ОБСЕ, ассистент по вопросам безопасности, гражданин Украины, Голда Вадим Николаевич, 1967 г.р.», — сказано в сообщении.

По данным властей республики, Голда, по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки, собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих ДНР и объектах государственного и оборонного назначения.

«Следственным отделом МГБ ДНР в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 321 УК ДНР «Шпионаж», — уточнили в пресс-службе. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы в мирное время, и наказание вплоть до смертной казни в военное.

В миссии ОБСЕ на запрос РБК сообщили, что пока не могут предоставить дополнительную информацию о задержании. Там также сослались на раннее заявление Генсека ОБСЕ Хельге Шмидт, которая называла задержание членов миссии в ДНР и ЛНР «неприемлемым». «Я осуждаю прискорбные акты запугивания, преследования и враждебной публичной риторики в отношении СММ и сотрудников миссии в неподконтрольных правительству районах Донецка и Луганска. Все члены нашей национальной миссии остаются должностными лицами ОБСЕ и должны быть наделены функциональной неприкосновенностью», — указывала она.

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Ранее, 10 апреля, Госкомитет обороны ДНР признал работу миссии ОБСЕ на территории республики неправомерной и обязал сотрудников миссии покинуть ДНР до 30 апреля. Также о решении запретить деятельность мониторинговой миссии объявили власти Луганской народной республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил сотрудников ОБСЕ в создании негативного образа России и республик Донбасса в Европе. По его словам, наблюдатели продолжали делать это даже после 31 марта, когда истек срок действия их мандата.

Также 11 и 15 апреля в ЛНР по делу о госизмене были задержаны два сотрудника луганского подразделения ОБСЕ.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине начала свою работу 21 марта 2014 года. 31 марта 2022 года истек срок действия ее мандата. «Государства — участники ОБСЕ до сих пор не достигли консенсуса относительно ее будущего, однако обсуждения на эту тему среди 57 государств‑участников продолжаются», — говорится на сайте ОБСЕ.

При этом еще в конце февраля ОБСЕ сообщила об эвакуации своих международных специалистов с территории Украины, из Донецка и Луганска. Большая часть сотрудников уехала к 28 февраля, полностью эвакуация завершилась к 8 марта. Местные сотрудники миссии остались, они будут «заниматься управлением помещениями и имуществом СММ в ожидании возобновления ее операционной деятельности в Украине», сообщали в организации.