В Кремле отвергли данные об ультиматумах Украины по «Азовстали»

Не следует воспринимать информацию из источников, которые сообщили об «ультиматуме» Украины к России по военным на «Азовстали», посоветовал Песков. На территории промзоны остались более 1 тыс. военных ВСУ

Дмитрий Песков (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press )

В Кремле советуют не воспринимать информацию из Telegram-каналов, которые распространяют данные о том, что Киев выдвинул Москве ультиматум относительно находящихся в мариупольском комбинате «Азовсталь» украинских военных. Об этом «РИА Новости» заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.

«Не читайте эти Telegram-каналы», — сказал он.

Агентство не уточняет, о каком Telegram-канале идет речь и что, согласно его данным, содержалось в выдвинутых Украиной условиях. «РИА Новости» при этом пишет, что канал «российский», там говорилось об угрозах российским военнопленным.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Мариуполь оказался в зоне боевых действий с конца февраля — с самого начала российской военной операции на Украине. Министр обороны России Сергей Шойгу 21 апреля доложил о взятии города, отметив, что украинские военные остались лишь на территории завода «Азовсталь». Президент Владимир Путин тогда поручил отменить штурм комбината, назвав его нецелесообразным. «Не нужно лезть в эти катакомбы», — сказал российский президент, приказав блокировать промзону таким образом, «чтобы муха не пролетела».

В Киеве сообщали, что на «Азовстали» остаются более тысячи украинских военных. «Есть те, кто получил серьезные травмы и нуждается в срочной эвакуации», — подчеркивала вице-премьер Украины Ирина Верещук. Такую же оценку численности военнослужащих ВСУ давали в ДНР, глава республики Денис Пушилин заявил о 1,2 тыс. военных Украины на комбинате. Он отметил, что мирных граждан на территории «Азовстали» не осталось, а потому «руки у наших подразделений развязаны».

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Украинская сторона предлагает Москве обменять российских пленных на тяжелораненых военных ВСУ с «Азовстали», настаивая, что деблокировать территорию комбината невозможно, а занимающие его подразделения не желают сдаваться в плен. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Киев прекратит диалог с Москвой по урегулированию конфликта в случае гибели военных на комбинате. По его словам, Россия отказалась от нескольких предложений по эвакуации украинских военных с завода, в том числе — обмена пленными или участия посредников.

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