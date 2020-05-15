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В МИДе заявили о случаях рисков для российских дипломатов в Чехии

В МИДе заверили, что инциденты с хулиганскими выходками возле чешских дипломатических объектов расследуются. Там также указали, что российские дипломаты в Чехии становятся «мишенью противоправных действий»
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Угрозы дипломатам

В России расследуют обстоятельства произошедших в апреле хулиганских выходок у посольства Чехии в Москве и генерального консульства в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МИД России в ответ на просьбу прокомментировать заявления чешских официальных лиц об угрозе работающим в России дипломатам. «О результатах [расследования] чешская сторона будет соответствующим образом информирована», — указано в сообщении. Ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек утверждал в интервью РБК, что из МИДа республики в чешское посольство в Москве будут направлены сотрудники службы безопасности.

В российском МИДе указали на наличие более десяти серьезных инцидентов, где рискам из-за противоправных действий подвергались российские дипломаты в Чехии. «В Чехии российские дипломатические представительства и их сотрудники с тревожной регулярностью становятся мишенями для противоправных действий. К сожалению, ни по одному из более чем десяти серьезных инцидентов чешская сторона не смогла установить исполнителей, некоторые обращения и вовсе остались без ответа», — заявили во внешнеполитическом ведомстве. «Данная информация недавно была доведена до сведения министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека», — говорится в поступившем в РБК комментарии.

Ранее в МИД Чехии выразили беспокойство из-за акций у зданий чешского посольства в Москве 5 апреля и консульства в Санкт-Петербурге 16 апреля. На их территорию были брошены дымовые шашки, ответственность за протесты взяли на себя активисты движения «Другая Россия». В ходе обеих акций демонстранты протестовали против решения муниципальных властей Праги демонтировать памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Петржичек заявлял РБК, что Россия на запросы чешской стороны по поводу атак не ответила.

Памятники чехословацким легионерам

В российском МИДе также ответили на претензии чешского МИДа из-за трудностей с уходом за военными кладбищами чехословацких легионеров на территории России. Как утверждает Прага, все они подпадают под действие межправительственного соглашения между Россией и Чехией о взаимном содержании военных захоронений от 1999 года. «К сожалению, нам не удалось договориться с Россией по вопросу обновления военных памятников павшим чехословацким легионерам, которые находятся в Самаре, Новокуйбышевске-Липягах и других местах», — сообщил РБК Петржичек, отметив, что Прага несколько раз обращалась к России по поводу ремонта и восстановления захоронений, но не получила отклика.

В российском МИДе подтвердили, что взаимодействие с Чехией относительно воинских захоронений регулируется соглашением от 1999 года. Как отметили в ведомстве, под используемый в соглашении термин «чешские военные захоронения» подпадают два объекта в России — мемориальные захоронения на кладбищах в Бузулуке и Владивостоке. «Тем не менее в течение всего периода российская сторона шла навстречу чешским партнерам, принимая во внимание важность и чувствительность легионерского наследия для Чешской Республики. В результате многолетней работы, созданной в целях реализации упомянутого соглашения Смешанной межправительственной комиссии, на территории нашей страны установлено 14 памятных знаков чехословацким легионерам без привязки к реальным погребениям, поскольку данные об их нахождении считаются утраченными», — говорится в сообщении МИДа. — К сожалению, в последние два года работа в рамках упомянутой комиссии была приостановлена именно чешской стороной».

Война с памятниками: как в разных странах сносят советские монументы
Фотогалерея 
<p>В июле 2014 года в городе Лиманове на юге Польши снесли памятник советским воинам, так как &laquo;внешний вид монумента портил парковый ландшафт&raquo;. В МИД России снос памятника <a href="http://www.mid.ru/audio/-/asset_publisher/OKaclawz2ZSh/content/id/678550">назвали</a> &laquo;кощунственной акцией&raquo;, а также добавили, что расценивают это как развязывание &laquo;войны памятников&raquo;.</p>

Что касается ремонта чешских военных памятников, то со стороны Москвы ничего этому не препятствует, заявили в МИДе. «В соответствии с упомянутым межправительственным соглашением на уход за ними российская сторона, к примеру, за период с 2010 по 2018 год потратила из федерального бюджета несколько миллионов рублей. Чешская же сторона в последние два года под надуманными предлогами демонстративно прекратила финансирование содержания своих памятников в России», — говорится в сообщении ведомства.

Глава МИД Чехии — РБК: «Мне платят не за старые споры с Россией»
Политика
Томаш Петржичек

Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: Россия - ЕС, Чехия, памятники
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