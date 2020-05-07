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Политика ,  
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Чехия отправит агентов службы безопасности для защиты дипломатов в Москве

МИД Чехии собирается направить сотрудников своей службы безопасности в Москву для защиты своих дипломатов. Такое решение принято после протестов россиян, недовольных сносом памятника маршалу Ивану Коневу в Праге
Посольство Чехии в Москве
Посольство Чехии в Москве (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В МИД Чехии считают целесообразным усилить меры безопасности для сотрудников дипмиссии в Москве. Об этом в интервью РБК заявил глава дипломатического ведомства Томаш Петржичек. «Мы планируем усилить меры безопасности для дипломатов и направим сотрудников службы безопасности напрямую из нашего МИДа в чешское посольство в Москве», — сообщил он.

Ранее МИД Чехии направил ноту российским коллегам из-за акции возле здания чешского посольства в Москве 5 апреля, ответственность за которую взяли на себя активисты движения «Другая Россия». «Посольство Чехии в РФ направило сегодня официальную ноту МИД РФ. Ожидаем, что российские власти примут необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов», — заявляла пресс-секретарь МИД республики Зузана Штихова. Участники акции закрепили на заборе чешского посольства транспарант с надписью «Стоп фашизму» и бросили на его территорию дымовую шашку. 16 апреля участники «Другой России» провели акцию с использованием дымовых шашек у консульства Чехии в Санкт-Петербурге, из-за чего МИД республики также выразил беспокойство и обратился в российское дипломатическое ведомство. В ходе обеих акции демонстранты протестовали против решения муниципальных властей Праги демонтировать памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

По словам Томаша Петржичека, Россия на запросы чешской стороны пока не ответила. «К сожалению, мы все еще ждем реакции от российских властей. Мы не получили ответа ни по поводу инцидента в Москве, ни по поводу инцидента в Санкт-Петербурге, где атаке подверглось наше генконсульство», — сказал он РБК.

Памятник маршалу Коневу, находившийся на одной из площадей в шестом районе Праги с 1980 года, был снят с пьедестала 3 апреля по решению городских властей. Как заявил пресс-секретарь района Ондржей Шрамек, демонтировать монумент городской совет решил еще в сентябре прошлого года. Скульптуру переместят в хранилище, а затем она станет частью экспозиции Музея памяти XX века. В МИД России назвали такой шаг преступлением и нарушением Договора о дружбе от 1993 года. Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам.

В Чехии считают, что демонтаж памятника и его перенос в музей не противоречит международным соглашениям. «Перемещение памятника не нарушило ни один договор между Чешской Республикой и Россией. В соглашении от 1993 года не обозначено, что этот памятник может стоять именно только на площади в Праге и нигде больше. А вот о чем в договоре от 1993 года говорится недвусмысленно, так это об обязанности обеих сторон не вмешиваться во внутренние дела друг друга», — напомнил РБК глава МИД Чехии Томаш Петржичек.

Полную версию интервью читайте утром на сайте РБК.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия - ЕС, Чехия, Иван Конев, памятник
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