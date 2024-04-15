 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

WP узнала о просьбе Харрис о России, которая разозлила Зеленского

WP: Зеленского разозлила просьба вице-президента США не атаковать российские НПЗ
Сюжет
Военная операция на Украине
Камала Харрис в феврале попросила Зеленского не атаковать российские НПЗ, однако он «отмахнулся от этой рекомендации», рассказали источники WP. Это, по данным газеты, усилило напряженность в отношениях Вашингтона и Киева
BRENT BRENT $89,52 -1,84%
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

На Мюнхенской конференции по безопасности (проходила с 17 по 19 февраля) вице-президент США Камала Харрис в конфиденциальном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским попросила его воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), поскольку это, по мнению американских чиновников, может привести к повышению мировых цен на энергоносители, а также спровоцировать Россию на «агрессивное возмездие». Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, данная просьба разозлила Зеленского, и он «отмахнулся от этой рекомендации». Как отмечает WP, украинский президент тогда не знал, передает ли Харрис единую позицию администрации президента Джо Байдена. Однако позже Вашингтон подкрепил это предупреждение в многочисленных беседах с украинскими властями. В частности, вопрос атак на российские НПЗ обсуждался во время мартовского визита в Киев советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, уточнили собеседники газеты.

Цена нефти Brent превысила $92 за баррель впервые c 23 октября
Инвестиции
Нефтяной танкер &laquo;Невский проспект&raquo;

Несмотря на это, Киев усилил атаки по российским объектам энергетики и переработки, что «усугубило напряженность в и без того напряженных отношениях», пишет WP. Газета напоминает, что удары по НПЗ происходят в то время, когда Байден активизирует свою кампанию по переизбранию, а мировые цены на нефть достигают шестимесячного максимума. «Рост цен на энергоносители рискует ослабить европейскую поддержку помощи Украине», — заявил высокопоставленный представитель США.

Вместе с тем защитники украинской стратегии обвинили Белый дом в том, что он ставит внутреннюю политику выше военных целей Киева. «Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на бензин выросли в год выборов», — заявил сенатор Том Коттон (республиканец от Арканзаса) министру обороны Ллойду Остину во время слушаний на прошлой неделе.

В ответ Остин указал, что Украина «лучше справляется с тактическими и оперативными целями, которые могут напрямую повлиять на нынешнюю борьбу».

Опрошенные WP эксперты отмечают, что атаки украинских дронов по НПЗ весьма ограничены и не способны полностью остановить работу предприятий.

Пентагон предупредил об угрозе рынку из-за ударов по российским НПЗ
Политика
Ллойд Остин

С начала года несколько нефтезаводов в российских регионах подверглись атакам беспилотников. Только в марте о подобных инцидентах сообщали власти Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областей. На этом фоне в середине марта в России выросли биржевые цены на бензин. Bloomberg называл атаки на российские НПЗ одним из факторов роста цен на нефть на мировом рынке. При этом в российском Минэнерго отмечали, что ситуация с обеспечением регионов топливом и ценами на автозаправках стабильная, рисков роста стоимости моторного топлива нет.

Financial Times 22 марта сообщила со ссылкой на источники, что США призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ, предупредив, что это может спровоцировать рост цен на нефть и ответные меры Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого заявил, что в России предпочли бы, чтобы США попросили Украину отказаться от «террористической активности в отношении прежде всего мирных социальных объектов, жилых домов».

Зеленский в конце марта признал, что США были недовольны ударами по НПЗ в России, отметив, что те наносились украинскими беспилотниками. «Никто не может сказать нам, что мы не можем [применять их]», — добавил он. Эти удары украинский президент назвал ответом на атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, у которой нет необходимых средств ПВО для защиты своих объектов.

Президент России Владимир Путин 11 апреля заявил, что Россия вынуждена отвечать на удары Украины по своим энергообъектам. «Исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», — отмечал глава государства.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Камала Харрис Владимир Зеленский НПЗ беспилотники нефть Военная операция на Украине
Материалы по теме
Орский НПЗ предупредил о задержках в отгрузке продукции на фоне паводка
Бизнес
Аналитики Bloomberg спрогнозировали рост цен на нефть после атак Ирана
Экономика
Аналитики оценили перспективы роста цен на нефть до $100
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15) Инвестиции, 16:28
Reuters сообщил о «сверхбыстром» ремонте российских НПЗ после атак дронов Политика, 18:31
Уровень воды в реке Тобол в Курганской области превысил 7 м Общество, 18:27
Акции Tesla упали на фоне новостей о масштабных сокращениях сотрудников Инвестиции, 18:25
В РПЦ выступили против премьеры сериала «Слова пацана» на телевидении Общество, 18:15
В Telegram стало возможно создавать стикеры, не выходя из мессенджера Технологии и медиа, 18:06
Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук внесли в реестр экстремистов Политика, 18:02
Доля биткоина на рынке криптовалют выросла до максимума за три года Крипто, 17:58
Скидки исчезнут сегодня
До −76% на подписку РБК Pro и опции
За скидкой
В США начался процесс по делу о подкупе Трампом порноактрисы Политика, 17:57
Оренбургские власти рассказали о помощи бизнесу Орска после наводнения Политика, 17:55
Патрушев обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с главой Совбеза Израиля Политика, 17:54
CNN узнал о срыве наступления Израиля на Рафах из-за иранской атаки Политика, 17:54
Компания, у которой изъяли дрон «Баба-яга», занимается борьбой с помехами Бизнес, 17:48
Посол предупредил о возможных сложностях для российских туристов в Турции Общество, 17:45
США заявили о стремлении сорвать российский проект «Арктик СПГ-2» Политика, 17:44