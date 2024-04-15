WP узнала о просьбе Харрис о России, которая разозлила Зеленского

Камала Харрис в феврале попросила Зеленского не атаковать российские НПЗ, однако он «отмахнулся от этой рекомендации», рассказали источники WP. Это, по данным газеты, усилило напряженность в отношениях Вашингтона и Киева

Камала Харрис (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

На Мюнхенской конференции по безопасности (проходила с 17 по 19 февраля) вице-президент США Камала Харрис в конфиденциальном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским попросила его воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), поскольку это, по мнению американских чиновников, может привести к повышению мировых цен на энергоносители, а также спровоцировать Россию на «агрессивное возмездие». Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, данная просьба разозлила Зеленского, и он «отмахнулся от этой рекомендации». Как отмечает WP, украинский президент тогда не знал, передает ли Харрис единую позицию администрации президента Джо Байдена. Однако позже Вашингтон подкрепил это предупреждение в многочисленных беседах с украинскими властями. В частности, вопрос атак на российские НПЗ обсуждался во время мартовского визита в Киев советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, уточнили собеседники газеты.

Несмотря на это, Киев усилил атаки по российским объектам энергетики и переработки, что «усугубило напряженность в и без того напряженных отношениях», пишет WP. Газета напоминает, что удары по НПЗ происходят в то время, когда Байден активизирует свою кампанию по переизбранию, а мировые цены на нефть достигают шестимесячного максимума. «Рост цен на энергоносители рискует ослабить европейскую поддержку помощи Украине», — заявил высокопоставленный представитель США.

Вместе с тем защитники украинской стратегии обвинили Белый дом в том, что он ставит внутреннюю политику выше военных целей Киева. «Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на бензин выросли в год выборов», — заявил сенатор Том Коттон (республиканец от Арканзаса) министру обороны Ллойду Остину во время слушаний на прошлой неделе.

В ответ Остин указал, что Украина «лучше справляется с тактическими и оперативными целями, которые могут напрямую повлиять на нынешнюю борьбу».

Опрошенные WP эксперты отмечают, что атаки украинских дронов по НПЗ весьма ограничены и не способны полностью остановить работу предприятий.

С начала года несколько нефтезаводов в российских регионах подверглись атакам беспилотников. Только в марте о подобных инцидентах сообщали власти Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областей. На этом фоне в середине марта в России выросли биржевые цены на бензин. Bloomberg называл атаки на российские НПЗ одним из факторов роста цен на нефть на мировом рынке. При этом в российском Минэнерго отмечали, что ситуация с обеспечением регионов топливом и ценами на автозаправках стабильная, рисков роста стоимости моторного топлива нет.

Financial Times 22 марта сообщила со ссылкой на источники, что США призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ, предупредив, что это может спровоцировать рост цен на нефть и ответные меры Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого заявил, что в России предпочли бы, чтобы США попросили Украину отказаться от «террористической активности в отношении прежде всего мирных социальных объектов, жилых домов».

Зеленский в конце марта признал, что США были недовольны ударами по НПЗ в России, отметив, что те наносились украинскими беспилотниками. «Никто не может сказать нам, что мы не можем [применять их]», — добавил он. Эти удары украинский президент назвал ответом на атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, у которой нет необходимых средств ПВО для защиты своих объектов.

Президент России Владимир Путин 11 апреля заявил, что Россия вынуждена отвечать на удары Украины по своим энергообъектам. «Исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», — отмечал глава государства.