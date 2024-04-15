Силовики пришли в московский офис из-за украинской «Бабы Яги»
В офисе на западе Москвы нашли украинский дрон «Баба Яга», владельца допрашивают, сообщил телеграм-канал Baza и ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным телеграм-канала, в офис, расположенный на Партизанской улице, беспилотник попал с зоны военной операции. Владелец планировал разработать его аналог и хотел изучить систему связи, которую использует устройство.
«Николай получил посылку с «Ягой» через логистическую компанию. Буквально через 30 секунд к нему ворвались силовики и изъяли дрон», — пишет Baza. Канал уточняет, что мужчине прислали разоруженный аппарат.
В конце февраля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что украинские военные впервые применили октокоптеры типа «Баба Яга» для снабжения войск в селе Крынки в Херсонской области. В декабре, рассказывали в ведомстве, десантники сбили «Бабу Ягу» в Артемовске. Аппарат сбросил на российские позиции четыре мины.
Как писали УНИАН и «Фокус», «Бабой Ягой» прозвали украинский гексакоптер Vampire, который разработала компания SkyFall. Аппарат способен поднять нагрузку весом до 20 кг на высоту до 400 м и одновременно может сбрасывать четыре снаряда.
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