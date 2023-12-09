Минобороны сообщило о сбитом тараном дроне ВСУ «Баба Яга»

В районе Артемоаска Донецкой народной республики десантники сбили украинский беспилотник, который российские военные называют «Баба Яга», сообщили ТАСС в Минобороны.

Дрон заметили в сумерках, он сбросил на российские позиции четыре мины, его сбили своим же беспилотником. «Оператор дрона несколько раз заходил над вражеским дроном, чтобы повредить ему винты, одна из попыток увенчалась успехом, дрон упал вместе с нашим», — рассказал собеседник.

Дрон, прозванный «Баба Яга», — это гексакоптер Vampire с инфракрасной камерой и возможностью установки боеголовки весом 15 кг, отмечает украинское издание «Фокус». Дрон оснащен несколькими радиоканалами, защищенными от систем радиоэлектронной борьбы. У аппарата есть недостатки: он довольно шумный, что мешает незаметно подлетать к намеченной цели.

После начала военной операции приграничные регионы регулярно подвергаются атакам дронов со стороны ВСУ. Так, 5 декабря система ПВО сбила три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. В результате атаки никто не пострадал, повреждения получил легковой автомобиль.