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Технологии и медиа ,  
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Начальник войск РЭБ рассказал о внедрении нейросетей в беспилотники

Ласточкин: нейросети будут применять в дронах для распознавания объектов

Нейросети вскоре задействуют в комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на беспилотниках для распознавания объектов или самоорганизации аппаратов в группы. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил начальник войск РЭБ Вооруженных сил России Юрий Ласточкин.

По его словам, в программном обеспечении комплексов РЭБ искусственный интеллект решает широкий спектр задач — от первичной обработки сигналов до распознавания образов. Ласточкин отметил, что в первую очередь внедряются нейросети.

«В комплексах РЭБ на БПЛА уже в ближайшее время нейронные сети будут применяться для автоматического распознавания объектов непосредственно на борту, перехода от полета по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий БПЛА в виде самоорганизующейся группы», — добавил он.

В России изобрели нейросеть для распознавания дронов и танков
Политика
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

В начале февраля в России разработали универсальную нейросеть, которая может распознавать военную технику, в том числе танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley. По словам гендиректора разработчика «Хардберри-Русфактор» Алексея Германа, нейросеть устанавливается на аппаратуру, на которую приходит видео с камер беспилотников. Самолет может передать кадры на пульт оператора, и программа, внедренная в устройство, выделит область местности зеленым цветом и сообщит о нахождении в ней техники противника, рассказал он.

Теги
беспилотники РЭБ нейросети искусственный интеллект
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