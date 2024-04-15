Начальник войск РЭБ рассказал о внедрении нейросетей в беспилотники

Нейросети вскоре задействуют в комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на беспилотниках для распознавания объектов или самоорганизации аппаратов в группы. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил начальник войск РЭБ Вооруженных сил России Юрий Ласточкин.

По его словам, в программном обеспечении комплексов РЭБ искусственный интеллект решает широкий спектр задач — от первичной обработки сигналов до распознавания образов. Ласточкин отметил, что в первую очередь внедряются нейросети.

«В комплексах РЭБ на БПЛА уже в ближайшее время нейронные сети будут применяться для автоматического распознавания объектов непосредственно на борту, перехода от полета по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий БПЛА в виде самоорганизующейся группы», — добавил он.

В начале февраля в России разработали универсальную нейросеть, которая может распознавать военную технику, в том числе танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley. По словам гендиректора разработчика «Хардберри-Русфактор» Алексея Германа, нейросеть устанавливается на аппаратуру, на которую приходит видео с камер беспилотников. Самолет может передать кадры на пульт оператора, и программа, внедренная в устройство, выделит область местности зеленым цветом и сообщит о нахождении в ней техники противника, рассказал он.