Шойгу заявил о первом применении ВСУ «Бабы Яги» для снабжения

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили октокоптеры типа «Баба Яга» для снабжения войск в селе Крынки в Херсонской области, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Шойгу, работа по вытеснению ВСУ из Крынок была непростой в условиях постоянных обстрелов с правого берега Днепра, который контролирует Украина.

«Работала очень активно артиллерия, очень активно работали и FPV-дроны и беспилотники. Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками — и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов — но и большими <…> октокоптерами, кто-то их называет «Баба Яга», по-разному», — сказал министр (цитата по ТАСС).

«Бабой Ягой» был прозван гексакоптер Vampire с инфракрасной камерой и возможностью установки боеголовки весом 15 кг, писало украинское издание «Фокус». Дрон оснащен несколькими радиоканалами, защищенными от систем радиоэлектронной борьбы. У аппарата есть недостатки: он сравнительно шумный, что мешает ему незаметно подлетать к цели. Гексакоптеры имеют шесть пропеллеров, характеризуются высокой грузоподъемностью и меньшим уровнем вибрации. У октокоптеров восемь пропеллеров, они отличаются бо́льшими габаритами и стабильностью при полетах на большой высоте.

Вечером 20 февраля Путин на этой же встрече с Шойгу сообщил, что Россия контролирует село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

По словам президента, там прячутся четыре-пять украинцев, которым предлагают сдаться.

Крынки находятся между Алешками и Новой Каховкой на берегу реки Крынка, которая впадает в Днепр, и отделены от основного русла реки островами. Эта часть днепровского берега находится под контролем России, однако в Крынках Украина неоднократно пыталась высадить десант.