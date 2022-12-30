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Основатель ИТ-компании «Крок» продал акции и ушел с поста гендиректора

Основатель ИТ-компании «Крок» Борис Бобровников продал акции и ушел с поста гендиректора

Борис Бобровников продает принадлежащий ему, как бенефициарному владельцу, контрольный пакет акций компании «Крок» и уходит с поста генерального директора. Об этом он рассказал изданию CNews.

Новым генеральным директором компании станет Елена Волковская, которая является директором по маркетингу и будет совмещать деятельность на двух должностях.

Данные о размере пакета этих акций, о сумме сделки и имена менеджеров, которые становятся новыми совладельцами, «Крок» не раскрывает. Компания также воздерживается от ответа на вопрос, останется ли Бобровников в «Кроке» в какой-либо должности или статусе.

Как рассказал Бобровников, причиной перемен стало желание стабилизировать бизнес в новых условиях. «Изменения, с которыми мы входим в 2023 год, помогут только укрепить этот подход», — сказал он, не приводя подробности.

Компания «Крок» занимается технологическим обеспечением своих клиентов. Она была основана в 1992 году. «Крок» предоставляет портфель ИТ-услуг в области системной интеграции, тиражируемых продуктов, управляемых В2В-сервисов, перспективных «сквозных» технологий — Big Data, блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, роботизация, машинное обучение.

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