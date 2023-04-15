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Le Monde сообщила, что Макрон подписал закон о пенсионной реформе

Le Monde: президент Франции Макрон подписал закон о пенсионной реформе
Закон о пенсионной реформе опубликован в Официальном журнале. Ранее Конституционный совет признал законной реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / POOL / ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ опубликован в Официальном журнале, передает газета Le Monde.

После одобрения текста Конституционным советом 14 апреля Елисейский дворец пообещал, что президент Эмманюэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в течение 48 часов. Согласно Официальному журналу, это уже сделано, отмечает издание.

«Таким образом, в Кодекс социального обеспечения вносятся поправки (...) в первом абзаце слово «шестьдесят два» заменяется словом «шестьдесят четыре», — говорится в законе.

Макрон называл пенсионную реформу одним из главных приоритетов своей работы. 22 марта в интервью он выразил надежду, что она заработает к концу года.

Правительство Франции внесло реформу как поправки к проекту бюджета по социальному обеспечению. Левые и крайне правые депутаты обвинили власти в злоупотреблении возможностью принимать законопроекты без рассмотрения парламентом. Члены нижней палаты парламента попытались остановить реформу, отправив в отставку правительство Элизабет Борн, но попытки провалились.

Накануне, 14 апреля, Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу. Тем не менее, совет отклонил шесть ее пунктов.

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Среди них — индекс занятости пожилых, в рамках которого работодателей хотели обязать собирать данные о сотрудниках старше 55 лет, в том числе об их количестве; сведения должны были быть общедоступны. Совет также отверг CDI (бессрочный трудовой договор) для пожилых, что должно было поощрить работодателей нанимать сотрудников старше 60 лет.

После этого в стране начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Только в Париже, по данным BFMTV, у мэрии собрались 4 тыс. человек. Некоторые протестующие начали поджигать мусорные баки и мебель на улице.

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Эмманюэль Макрон Франция пенсионная реформа
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Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу
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