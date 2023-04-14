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Конституционный совет Франции отверг шесть пунктов пенсионной реформы

Конституционный совет Франции отклонил шесть пунктов пенсионной реформы
Совет признал законной реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, но отклонил некоторые положения
Фото: Stephane Mahe / Reuters
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Конституционный совет Франции отклонил шесть пунктов пенсионной реформы, сообщает BFM TV.

Среди них — «индекс занятости пожилых». Работодателей хотели обязать собирать данные о сотрудниках старше 55 лет, в том числе об их количестве; сведения должны были быть общедоступны. За непубликацию этой информации полагались финансовые санкции. В этом году данное требование собирались установить для компаний, в штате которых более 1000 сотрудников.

Совет также отверг CDI (бессрочный трудовой договор) для пожилых, что должно было поощрить работодателей нанимать сотрудников старше 60 лет. Их хотели освободить от отчисления одного из вносов за работников, чтобы компенсировать расходы на зарплату, пишет Le Figaro.

BFM TV сообщает, что президент Эмманюэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в течение 48 часов.

Конституционный совет 14 апреля признал законной пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Она вызвала протесты и забастовки в стране.

Правительство внесло реформу не отдельным законопроектом, а как поправки к проекту бюджета по социальному обеспечению и злоупотребило возможностью принимать законопроекты без рассмотрения парламентом, что было раскритиковано левыми и крайне правыми депутатами. Члены нижней палаты парламента попытались остановить реформу, отправив в отставку правительство Элизабет Борн. Однако попытки провалились.

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