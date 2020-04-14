США примут решение о взносах в ВОЗ в конце недели

Власти США до конца текущей недели примут решение о возможной приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом Доме.

«Мы обсудим это очень скоро, будет доклад», — сказал Трамп, заявив, что недоволен действиями ВОЗ. Он добавил, что Соединенные Штаты также обсуждают выплаты взносов во Всемирную торговую организацию (ВТО), где они выиграли споры.

С начала апреля Вашингтон неоднократно критиковал работу ВОЗ во время пандемии коронавируса. Трамп 7 апреля писал в Twitter, что организация, которую в основном содержат США, сосредоточила все внимание на Китае.

Позже Трамп заявил, что ВОЗ ошиблась во «многих вещах» в связи со вспышкой COVID-19. В частности, он обвинил организацию в позднем предупреждении об опасности коронавируса.