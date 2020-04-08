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Трамп допустил возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ

Власти США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме. Трансляция опубликована в Twitter американского лидера.

Сначала Трамп сообщил, что Соединенные Штаты собираются приостановить вносы в бюджет ВОЗ, так как эта организация получает от Вашингтона большие объемы средств.

После уточняющего вопроса журналиста, президент скорректировал свои слова. «Я сказал, что мы изучим, что мы исследуем, мы рассмотрим прекращение финансирования». На вопрос о том, подходящее ли сейчас время для приостановки взносов, американский лидер ответил: «Возможно, нет».

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Ранее Трамп раскритиковал ВОЗ, так как, по его мнению, организация мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае. При этом, по словам Трампа ВОЗ в основном содержат Соединенные Штаты.
 

Теги: США, ВОЗ, взносы, коронавирус
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