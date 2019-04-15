Посол России заявил о тщетности попыток США защититься от нового оружия

США втягивают мир в новую гонку вооружений, тратя колоссальные средства на разработку новых военных систем. Это лишь наносит урон американским налогоплательщикам, уверен посол России в США Анатолий Антонов

Анатолий Антонов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Посол России в США Анатолий Антонов принял участие в ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями. Текст выступления Антонова опубликован в Facebook российского посольства.

Посол отверг обвинения в том, что именно Россия была инициатором разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он заверил, что Россия лишь принимает зеркальные меры в ответ на действия Соединенных Штатов. В качестве примера он привел ситуацию с выходом США из договора о ПРО. «Именно выход США из договора по ПРО заставил Россию разрабатывать совершенно новые вооружения», — подчеркнул он. Москва, по его словам, предупреждала, что не будет «безучастно наблюдать» за нарушением стратегической стабильности.

«И что мы наблюдаем? На совершенствование глобальной ПРО США будут потрачены «астрономические» суммы. Но ведь все аналитики признают, что наши новейшие стратегические вооружения способны прорвать любую ПРО. От дальнейшего наращивания расходов Пентагона на эти цели пострадают только американские налогоплательщики», — заявил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что Россия в глобальную гонку вооружений втягиваться не намерена. Антонов напомнил, что оборонный бюджет НАТО в 20 раз превышает расходы России на оборону. «Вы сами можете решить, кто толкает мир к гонке вооружений», — резюмировал он.