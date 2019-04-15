Посол России заявил о тщетности попыток США защититься от нового оружия

На прошлой неделе визит в Москву нанес Дэрил Кимболл — руководитель вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями, на чьей площадке выступил Антонов. Кимболл и другие американские эксперты принимали участие в российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями, организованной Институтом США и Канады Российской академии наук.
Во вторник, 9 апреля, Кимболл и его коллеги из США провели встречу с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым, на которой обсудили ключевые вызовы в сфере контроля над вооружениями. На следующий день эксперты из России и США опубликовали заявление, призвав правительства России и США активизировать переговоры по контролю над вооружениями и избежать новой гонки вооружений. Кроме того, эксперты указали на необходимость продления до 2026 года Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
В ходе визита Кимболл рассказал, что считает Антонова «подходящим человеком» для продвижения диалога между Россией и США «в сложившейся обстановке». Американский эксперт уточнил, что российский посол «очень осведомлен в вопросах контроля над вооружениями», поэтому и был приглашен на конференцию Ассоциации по контролю над вооружениями.
Кимболл также выразил надежду на начало переговоров по контролю над вооружениями и стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном на самом высоком уровне. В частности, он указал на важность продления СНВ-3. «Президент Путин и президент Трамп должны обсуждать этот вопрос напрямую, не ожидая дискуссий на уровне дипломатов младшего ранга», — сказал Кимболл РБК в ходе российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями. По словам эксперта, для обсуждения СНВ-3 не обязательно созывать специальный саммит — лидеры двух стран могли бы поднять этот вопрос в ходе телефонного разговора.
В середине марта МИД России сообщил, что Москва может развернуть новые ракеты в европейской части страны, если в Европе появятся ракеты наземного базирования США, которые ранее были запрещены договором РСМД. «Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД», — заявлял замглавы МИДа Александр Грушко.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В соответствии с его положениями США и СССР, а потом и его правопреемница Россия отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.
Договор является бессрочным, каждая из сторон имеет право выйти из него, если решит, что «связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы». Уведомление об этом шаге должно быть сделано за шесть месяцев.