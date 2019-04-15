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Политика ,  
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Посол России заявил о тщетности попыток США защититься от нового оружия
США втягивают мир в новую гонку вооружений, тратя колоссальные средства на разработку новых военных систем. Это лишь наносит урон американским налогоплательщикам, уверен посол России в США Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Посол России в США Анатолий Антонов принял участие в ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями. Текст выступления Антонова опубликован в Facebook российского посольства.

Посол отверг обвинения в том, что именно Россия была инициатором разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он заверил, что Россия лишь принимает зеркальные меры в ответ на действия Соединенных Штатов. В качестве примера он привел ситуацию с выходом США из договора о ПРО. «Именно выход США из договора по ПРО заставил Россию разрабатывать совершенно новые вооружения», — подчеркнул он. Москва, по его словам, предупреждала, что не будет «безучастно наблюдать» за нарушением стратегической стабильности.

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«И что мы наблюдаем? На совершенствование глобальной ПРО США будут потрачены «астрономические» суммы. Но ведь все аналитики признают, что наши новейшие стратегические вооружения способны прорвать любую ПРО. От дальнейшего наращивания расходов Пентагона на эти цели пострадают только американские налогоплательщики», — заявил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что Россия в глобальную гонку вооружений втягиваться не намерена. Антонов напомнил, что оборонный бюджет НАТО в 20 раз превышает расходы России на оборону. «Вы сами можете решить, кто толкает мир к гонке вооружений», — резюмировал он.

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На прошлой неделе визит в Москву нанес Дэрил Кимболл — руководитель вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями, на чьей площадке выступил Антонов. Кимболл и другие американские эксперты принимали участие в российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями, организованной Институтом США и Канады Российской академии наук.

Во вторник, 9 апреля, Кимболл и его коллеги из США провели встречу с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым, на которой обсудили ключевые вызовы в сфере контроля над вооружениями. На следующий день эксперты из России и США опубликовали заявление, призвав правительства России и США активизировать переговоры по контролю над вооружениями и избежать новой гонки вооружений. Кроме того, эксперты указали на необходимость продления до 2026 года Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В ходе визита Кимболл рассказал, что считает Антонова «подходящим человеком» для продвижения диалога между Россией и США «в сложившейся обстановке». Американский эксперт уточнил, что российский посол «очень осведомлен в вопросах контроля над вооружениями», поэтому и был приглашен на конференцию Ассоциации по контролю над вооружениями.

Кимболл также выразил надежду на начало переговоров по контролю над вооружениями и стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном на самом высоком уровне. В частности, он указал на важность продления СНВ-3. «Президент Путин и президент Трамп должны обсуждать этот вопрос напрямую, не ожидая дискуссий на уровне дипломатов младшего ранга», — сказал Кимболл РБК в ходе российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями. По словам эксперта, для обсуждения СНВ-3 не обязательно созывать специальный саммит — лидеры двух стран могли бы поднять этот вопрос в ходе телефонного разговора.

В середине марта МИД России сообщил, что Москва может развернуть новые ракеты в европейской части страны, если в Европе появятся ракеты наземного базирования США, которые ранее были запрещены договором РСМД. «Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД», — заявлял замглавы МИДа Александр Грушко.

Что такое ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В соответствии с его положениями США и СССР, а потом и его правопреемница Россия отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

Договор является бессрочным, каждая из сторон имеет право выйти из него, если решит, что «связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы». Уведомление об этом шаге должно быть сделано за шесть месяцев.​

Авторы: Георгий Тадтаев, Евгений Пудовкин
Теги: Анатолий Антонов, вооружения, ПРО США
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