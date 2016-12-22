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Средний доход российского руководства резко вырос
Политика, 20:03
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Средний доход российского руководства резко вырос
Средний доход членов обеих палат парламента, сотрудников Кремля и федеральных министров вырос от 25% до 128%. В Думе и Совфеде нашлись обладатели автопарков минимум из 10 авто

Официальные ресурсы Государственной Думы, Совета Федерации, администрации президент России и федерального правительства в пятницу, 13 апреля, представили сведения о декларациях депутатов и чиновников.

Средний доход членов Совфеда за 2017 год составил 44 млн руб. (вырос по сравнению с 2016-м годом на 47%), депутатов Госдумы — 23,5 млн руб. (рост 25,6%). Рекордный средний доход (144 млн руб.) и рост (128,5%) показали правительственные чиновники. В Кремля средняя зарплата и ее рост оказались ниже обеих палат парламента и Белого дома — 13,1 млн руб. (рост 25,4%).

Кто из российских депутатов заработал больше всего в 2017 году
Политика

РБК также проанализировал автопарк чиновников и депутатов. Процент людей без машины в Совфеде составил 42%, в Думе 48,8%, в правительстве 33,3% и только в Кремле более половины задекларироваших доходы чиновников (51,9%) оказались «безлошадными».

В Кремле наибольший автопарк оказался у советника президента Сергея Григорова (Jeep Wrangler, BMW 640D, ЗАЗ 965, Mercedes-Benz GLE 450). В правительстве больше всего машин у министра промышленности Дениса Мантурова, но 5 из 6 авто — отечественные (Land Rover Range Rover, ИЖ Москвич 412, ВАЗ 2103, ВАЗ Лада Веста, ГАЗ 21, ИЖ Москвич 408).

Кто из министров живет не только на зарплату
Экономика

Экс-замминистра природных ресурсов и сенатор Владимир Лебедев от Нижегородской области — владелец рекордного автопарка среди всех членов Совфеда. у него 10 машин: Jeep Wrangler Rubicon, сразу пять Land Rover Defender, Toyota, Toyota Land Cruiser, Land Cruiser и УАЗ 31519.

Абсолютный рекордсмен по размеру автопарка — депутат фракции «Единой России», экс-председатель правления «Росгосстраха» Владислав Резник (в Испании депутат проходит по делу «русской мафии», связанной с Тамбовской ОПГ). У него 13 машин: Toyota Land Cruiser 100, Volkswagen Caravelle, ВАЗ-212140, раритетный «Москвич» М 401, Maybach 62S, Mercedes-Benz G300, Mercedes-Benz G63AMG, Mercedes-Benz S600, Mercedes-Benz S65AMG, УАЗ PATRIOT, два УАЗ-23632, военный внедорожник Mercedes-Benz G-class Steyr-Daimler-Puch 230GE.

Авторы: Владимир Дергачев, Дада Линделл.
Теги: декларации о доходах , Госдума , Кремль , Совфед , Белый дом
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